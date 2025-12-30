नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर चोर, 50 लाख की ज्वैलरी और 1.21 लाख नकद बरामद, DVR भी मिला

नोएडा की थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस ने घर में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख 21 हजार रुपये नकद, लगभग 50 लाख रुपये कीमत की ज्वैलरी, दो अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी का मोबाइल फोन, अवैध चाकू, ग्राइंडर और सीसीटीवी डीवीआर बरामद किया है.

जानकारी के मुताबिक, 26 दिसंबर को सेक्टर 39 इलाके पीड़ित सुधीर कुमार ने थाना सेक्टर-39 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नौकर संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर के लॉकर से नकदी और कीमती ज्वेलरी चोरी कर ली है. शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-39 ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी.

सेक्टर-41/40 टी-पॉइंट से तीनों आरोपी गिरफ्तार

जिसके बाद पुलिस टीम ने आज सेक्टर-41/40 टी-पॉइंट से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप, बाबू उर्फ ओमप्रकाश, लेखराज उर्फ साका के रूप में हुई है नौकर संदीप की इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है.

DVR उखाड़ ले गए थे चोर

पूछताछ में नौकर संदीप ने खुलासा किया कि वह वर्ष 2017 से अपने मालिक के यहां हाउसकीपिंग का काम करता था और वहीं सर्वेंट रूम में रहता था. 25 दिसंबर को उसके मालिक परिवार सहित मुंबई चले गए थे. इसी दौरान लालच में आकर उसने अपने दो साथियों को घर बुलाया और तीनों ने मिलकर ग्राइंडर से अलमारियों के ताले काटकर सोने, चांदी और हीरे की ज्वेलरी चोरी कर ली. यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए अपने साथ डीवीआर भी उखाड़कर ले गए थे.

कार्रवाई पर DCP ने क्या कहा?

वहीं इस बाबत डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं वे अन्य चोरी की घटनाओं में तो शामिल नहीं रहे हैं.