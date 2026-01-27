नोएडा में स्कूल बसों को लेकर चलेगा विशेष अभियान, गांवों में भी दी जाएगी खास ट्रेनिंग

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर–27 स्थित सभागार में मंगलवार (27 जनवरी) को संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की एक बैठक हुई. इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी कर कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया गया. साथ ही हादसों की वजह पहचान कर ब्लैक स्पॉट सुधार और फोर ई मॉडल का पालन करते हुए स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए गए है.

जिलाधिकारी मेधा रुपम ने सांसद डॉ. महेश शर्मा को जानकारी दी कि 2021 से 2025 तक जिले में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट्स और वहां किए गए सुधार संबंधित कार्यो की विस्तार से जानकारी दी. जिले में 152 हादसे वाले ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं.

बैठक में सांसद ने दिए अहम निर्देश

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करते हुए स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड, दिशा सूचक बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए है. साथ ही यातायात के नियमों को कड़ाई से पालन कराने के लिए शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन यानी ‘फोर ई मॉडल’ के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए है, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके.

स्कूल वाहनों के फिटनेस को लेकर निर्देश

इसके साथ ही बैठक में स्कूल वाहनों को लेकर भी चर्चा की गई. स्कूल वाहनों की फिटनेस को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए है. सीसीटीवी, जीपीएस, प्रशिक्षित चालक और सहायक स्टाफ की तैनाती को लेकर भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.

ब्लैक स्पॉट में सुधार लाने के निर्देश

नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर यातायात पार्क सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और आमलोगों को सड़क सुरक्षा से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी. नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निर्देश देते हुए सांसद ने ब्लैक स्पॉट में सुधार करने के निर्देश दिए गए है. बैठक में सांसद डॉ. महेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, विधायक धीरेंद्र सिंह, डीएम मेधा रूपम, डीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह आदि मौैजूद रहे.