हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में खंभे से गिरी बिजली की तार, धू-धू कर जली कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

नोएडा में खंभे से गिरी बिजली की तार, धू-धू कर जली कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

Noida News In Hindi: सेक्टर-121 स्थित अजनारा होम्स के पास घड़ी चौखंडी क्षेत्र में बिजली की तार गिरने से सड़क किनारे खड़ी कार धू-धू कर जलने लगी. हालांकि, गनीमत रही कि घटना में जनहानि नहीं हुई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Apr 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा के सेक्टर-121 स्थित अजनारा होम्स के पास घड़ी चौखंडी क्षेत्र में सोमवार देर रात एक खड़ी कार में अचानक लग गई, इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया. सड़क किनारे खड़ी होंडा अमेज देखते ही देखते आग का गोला बन गई और कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हो गई. हालांकि, गनीमत यह रही कि घटना के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार एक बिजली के खंभे के ठीक नीचे खड़ी थी. अचानक खंभे से बिजली की तार टूटकर कार के ऊपर गिर गई, जिससे तेज शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पेट्रोल-सीएनजी से संचालित यह वाहन पूरी तरह लपटों में घिर गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी.

यूपी चुनाव 2027 से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बताया किस पार्टी का करेंगे समर्थन

फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि रात करीब 12:15 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन से एक दमकल वाहन मौके के लिए रवाना किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और केवल उसका ढांचा ही बच पाया.

">

स्थानीय लोगों ने बिजली व्यवस्था की सुरक्षा पर उठाए सवाल

इस घटना ने इलाके में बिजली व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि खंभों से लटकती जर्जर तारें अक्सर खतरा बनी रहती हैं, लेकिन समय रहते उनकी मरम्मत नहीं की जाती. उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बिजली व्यवस्था की नियमित जांच और सुधार सुनिश्चित किया जाए.

गाजीपुर में सपा-कांग्रेस के नाम से चल रहे 2 'एक्स' अकाउंट के खिलाफ केस, 30 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू

Published at : 27 Apr 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में खंभे से गिरी बिजली की तार, धू-धू कर जली कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू
नोएडा में खंभे से गिरी बिजली की तार, धू-धू कर जली कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हुगली में गरजे सीएम योगी, कहा- जय श्रीराम के नारे से...
बंगाल चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हुगली में गरजे सीएम योगी, कहा- जय श्रीराम के नारे से...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में कार से लगी महिला को टक्कर, गुस्साए लोगों ने चालक को ही पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
वाराणसी में कार से लगी महिला को टक्कर, गुस्साए लोगों ने चालक को ही पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बताया किस पार्टी का करेंगे समर्थन
यूपी चुनाव 2027 से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बताया किस पार्टी का करेंगे समर्थन
Advertisement

वीडियोज

Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Delhi Politcs : Arvind Kejriwal ने सत्याग्रह का किया ऐलान | Justice Swarana Kanta | Raghav Chadha
Iran US Peace Talk Update: पीस टॉक में अब रूस की एंट्री! | Vladimit Putin | USA | Trump | News
Attack on Trump | Trump Assassination Attempt: हमले के बाद ईरान से क्यों भागे Abbas Araghchi?
Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे तो भड़क गए ट्रंप, बोले- तबाह कर दूंगा तेल की पाइपलाइनें, जानें पीस टॉक का क्या हुआ
ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे तो भड़क गए ट्रंप, बोले- तबाह कर दूंगा तेल की पाइपलाइनें, जानें पीस टॉक का क्या हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हुगली में गरजे सीएम योगी, कहा- जय श्रीराम के नारे से...
बंगाल चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हुगली में गरजे सीएम योगी, कहा- जय श्रीराम के नारे से...
विश्व
कौन है ट्रंप के बगल वाली 'मिस्ट्री वुमन', व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के बीच दिखा 'सुपरमैन' अवतार
कौन है ट्रंप के बगल वाली 'मिस्ट्री वुमन', व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के बीच दिखा 'सुपरमैन' अवतार
बॉलीवुड
धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज पर दिया विवादित बयान, रितेश देशमुख ने सुनाई खरी-खरी
धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज पर दिया विवादित बयान, रितेश देशमुख ने सुनाई खरी-खरी
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
विश्व
Explained: 100 से ज्यादा एजेंट्स, हाई लेवल सिक्योरिटी और दुनिया की नजरें... फिर कैसे हुआ ट्रंप की पार्टी में हमला? बार-बार चूक क्यों?
100 से ज्यादा एजेंट, हाई लेवल सिक्योरिटी और दुनिया की नजरें.. कैसे हुआ ट्रंप पर हमला? चूक क्यों
हेल्थ
IBS Problem: पेट की समस्या IBS में कारगर है सॉल्युबल फाइबर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
पेट की समस्या IBS में कारगर है सॉल्युबल फाइबर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
ट्रेंडिंग
Viral video: भाई शादी है या महासंग्राम... दूल्हा-दुल्हन में वरमाला पहनाने के लिए हुआ तगड़ा कंपटीशन, वीडियो देख आएंगे चक्कर
भाई शादी है या महासंग्राम... दूल्हा-दुल्हन में वरमाला पहनाने के लिए हुआ तगड़ा कंपटीशन, वीडियो देख आएंगे चक्कर
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget