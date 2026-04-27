नोएडा में खंभे से गिरी बिजली की तार, धू-धू कर जली कार, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

नोएडा के सेक्टर-121 स्थित अजनारा होम्स के पास घड़ी चौखंडी क्षेत्र में सोमवार देर रात एक खड़ी कार में अचानक लग गई, इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया. सड़क किनारे खड़ी होंडा अमेज देखते ही देखते आग का गोला बन गई और कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हो गई. हालांकि, गनीमत यह रही कि घटना के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार एक बिजली के खंभे के ठीक नीचे खड़ी थी. अचानक खंभे से बिजली की तार टूटकर कार के ऊपर गिर गई, जिससे तेज शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पेट्रोल-सीएनजी से संचालित यह वाहन पूरी तरह लपटों में घिर गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी.

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फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि रात करीब 12:15 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन से एक दमकल वाहन मौके के लिए रवाना किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और केवल उसका ढांचा ही बच पाया.

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स्थानीय लोगों ने बिजली व्यवस्था की सुरक्षा पर उठाए सवाल

इस घटना ने इलाके में बिजली व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि खंभों से लटकती जर्जर तारें अक्सर खतरा बनी रहती हैं, लेकिन समय रहते उनकी मरम्मत नहीं की जाती. उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बिजली व्यवस्था की नियमित जांच और सुधार सुनिश्चित किया जाए.

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