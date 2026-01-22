जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कब तक? YIEDA के एडिशनल CEO ने कहा- जल्द बताएंगे
उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) अब पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्द ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा. प्रदेश का पांचवां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जो इस पूरे इलाके की अर्थ व्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा. यह दावा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के एडिशनल सीईओ IAS शैलेन्द्र कुमार भाटिया ने एबीपी न्यूज़ के कॉन्क्लेव में किया. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का निर्माण शत प्रतिशत पूरा हो चुका है, सुरक्षा जांच भी अंतिम चरण में है और एयरोड्रम लाइसेंस जारी होने वाला है.
शैलेन्द्र भाटिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है. जैसे ही डेट फाइनल होती है, एयरपोर्ट पर फ्लाईट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा.
जेवर एयरपोर्ट बदलेगा क्षेत्र की सूरत
शैलेन्द्र भाटिया ने कहा कि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, बल्कि इसकी वजह से यमुना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इकॉनोमिक बूम आ चुका है. उन्होंने बताया कि तीन हजार एकड़ में फैले एयरपोर्ट के चलते इस इलाके रियल एस्टेट में कीम्तीं 20 गुना तक बढ़ चुकी हैं. यही नहीं इसका असर आगरा तक देखने को मिल रहा है. किसानों की जमीन की कीमत बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति से लेकर इस पूरे इलाके में इंडस्ट्रीज और रोजगार में निवेश तेजी से बढ़ा है.
प्रोजेक्ट यूपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़ा
इस प्रोजेक्ट की अहमियत बताते हुए शैलेन्द्र भाटिया ने कहा कि प्रोजेक्ट यूपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें मास्टर प्लान के तहत लैंड यूज फिक्स किया जाता है और इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले विकसित किया जाता है. कोई निर्माण बिना योजना के नहीं हो सकता. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सफलता इसी मास्टर प्लानिंग की वजह से है, जहां वॉटर लॉगिंग जैसी समस्याएं नहीं दिखतीं. लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र अब इनसे और बेहतर बनेगा.
जेवर एयरपोर्ट की पूरे भारत से कनेक्टिविटी
शैलेन्द्र भाटिया ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत जेवर एयरपोर्ट पूरे भारत से सड़क मार्ग से सीधा जुड़ रहा है. जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुड़े हैं. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का भी इंटरचेंज बन रहा है. इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भी सीधे जुड़ रहा है. वहीं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार है. इस कनेक्टिविटी से पूरे उत्तर भारत को लाभ मिलेगा.
शैलेन्द्र भाटिया ने आगे बताया कि इस समय जो भी लोग जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में घर, फॉर्महाउस, और प्लाट देख रहे हैं उनके लिए सुनहरा समय है. ये देश का सबसे सुनियोजित शहर होगा. जहां आम घरों के साथ ही इंडस्ट्रीज और बाकी सभी विकास दिखेंगे.
