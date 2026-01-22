अमेठी से यूपी की सियासत साधेगा गांधी परिवार! जल्द होगा बड़ा कार्यक्रम, इस नेता ने किया ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी से यूपी की सियासत साधेगा गांधी परिवार! जल्द होगा बड़ा कार्यक्रम, इस नेता ने किया ऐलान

UP Assembly Elections 2027 से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है. माना जा रहा है कि यूपी की सियासी जमीन को कांग्रेस के लिए उर्वरा बनाने के लिए गांधी परिवार अमेठी से शुरुआत करेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Jan 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेठी गांधी परिवार का था है और आगे भी रहेगा. उन्होंने कहा कि अमेठी में शीघ्र ही एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसमें मौजूद रहेगा.

अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शर्मा ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा,' गांधी परिवार अमेठी का है और अमेठी गांधी परिवार का है. गांधी परिवार हमेशा अमेठी के भले के लिए सोचता है. वह अमेठी के विकास के लिए सोचता है. '

उन्होंने कहा,'आज मैं यहां हूं तो उन्हीं के निर्देश पर यहां आया हूं. उन्होंने मुझे आपकी अमेठी की सेवा के लिए भेजा और मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं.'

शर्मा ने कहा कि वह जीवन भर अमेठीवासियों के कर्जदार रहेंगे जिन्होंने इस सेवक को अपना सांसद चुना हैं तथा अमेठी के विकास के लिए वह हर समय, हर संभव प्रयास करते रहेंगे.

उन्होंने कहा, ' मैं न तो कभी किसी के बारे में गलत सोचता हूं, न ही किसी से मेरा कोई विवाद है. अमेठी का विकास, अमेठी की सेवा ही मेरा लक्ष्य है.'

मुझे अमेठी से ले चलो- शर्मा से बोले राहुल गांधी

गांधी परिवार के अमेठी आने के सवाल पर शर्मा ने कहा,' राहुल गांधी ने मुझसे खुद कहा कि मुझे अमेठी ले चलो. हम लोग बहुत जल्द यहां एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य मौजूद रहेगा. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने खुद अमेठी आने की इच्छा जाहिर की है.'

प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए शर्मा ने कहा कि एक तरफ यह लोग अपने को सनातन का ठेकेदार बताते हैं, संतो की सरकार बताते हैं और दूसरी तरफ प्रयागराज में एक संत का जिस तरीके से अपमान हुआ, एक संत के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया वह निश्चित ही बहुत निंदनीय है.

माना जा रहा है कि अमेठी में बड़े कार्यक्रम के जरिए गांधी परिवार और कांग्रेस, यूपी में वर्ष 2027 के चुनाव के लिए जनता की नब्ज टटोलेंगे. 

Published at : 22 Jan 2026 06:23 PM (IST)
Up News Amethi News PRIYANKA GANDHI Rahul Gandhi Up Politics Sonia Gandhi
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
