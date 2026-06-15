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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: आज से जेवर एयरपोर्ट का नया अध्याय, इंडिगो की पहली उड़ान लखनऊ से होगी रवाना

नोएडा: आज से जेवर एयरपोर्ट का नया अध्याय, इंडिगो की पहली उड़ान लखनऊ से होगी रवाना

Noida International Airport: उद्घाटन उड़ान संख्या 6E-2278 सुबह 7:05 बजे लखनऊ से 8:05 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी. इसके बाद यही विमान 8:35 बजे नोएडा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 12:06 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को सोमवार को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है. प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से 15 जून को वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ होगा. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इंडिगो एयरलाइंस पहली लॉन्च कैरियर के रूप में उद्घाटन उड़ानों का संचालन करेगी.

जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली उद्घाटन उड़ान संख्या 6E-2278 सुबह 7:05 बजे लखनऊ से 8:05 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी. इसके बाद यही विमान 8:35 बजे नोएडा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगा और 11:05 बजे बेंगलुरु पहुंचेगा. वापसी में 6E-2279 दोपहर 3:45 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरकर 6:20 बजे नोएडा पहुंचेगी तथा शाम 6:55 बजे नोएडा से लखनऊ के लिए रवाना होकर रात 8:00 बजे राजधानी पहुंचेगी.जबकि जेवर विधायक उन किसानों को लखनऊ लेकर उड़ेंगे जिनकी जमीन अधिग्रहित की गयी थी.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

उद्घाटन उड़ानों का शेड्यूल

सेक्टर,               फ्लाइट नंबर,  प्रस्थान,         आगमन

लखनऊ-नोएडा,   6E 2278,    07:05 AM,    08:05 AM
नोएडा-बेंगलुरु,    6E 2278,    08:35 AM,    11:05 AM
बेंगलुरु-नोएडा,    6E 2279,   03:45 PM,     06:20 PM
नोएडा-लखनऊ,    6E 2279,   06:55 PM,   08:00 PM

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पश्चिमी यूपी और एनसीआर को मिलेगा नया एविएशन हब

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के अनुरूप विकसित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए एक नए एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित होगा. इंडिगो ने घोषणा की है कि वह चरणबद्ध तरीके से इस एयरपोर्ट को देश के 16 से अधिक प्रमुख शहरों से जोड़ेगी.

उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहा जेवर एयरपोर्ट

जेवर एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बदलते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य का प्रतीक माना जा रहा है. एक्सप्रेसवे, मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर और औद्योगिक निवेश की श्रृंखला में यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास मॉडल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रदेश को देश के प्रमुख एविएशन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

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Published at : 15 Jun 2026 12:06 AM (IST)
Tags :
Jewar Airport Noida International Airport UP NEWS YOGI ADITYANATH
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