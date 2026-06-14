लंदन की सड़कों पर गूंजा 'जय अखिलेश यादव' का नारा, रिक्शे पर बजा सपा का गाना

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि, सपा कार्यकर्ताओं का जोश विदेशों में भी देखा जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, जिसमें लंदन की सड़कों पर सपा कार्यकर्त्ता अस्करी रजा सईद लंदन की सड़कों पर रिक्शे पर अखिलेश यादव का गाना बजाते हुए अखिलेश यादव जय के नारे लगा रहे हैं.

ये वीडियो सपा कार्यकर्त्ता और अखिलेश यादव प्रशंसक खूब वायरल कर रहे हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव हाल ही में लंदन दौरे से लौटकर आए हैं और ऐसे में उनके समर्थकों का इस तरह का वीडियो कार्यकर्ताओं का उत्साह जाहिर कर रहा है.

क्या है वीडियो में ?

वीडियो लंदन की सड़कों है, जिसमें अस्करी रजा सईद नामक शख्स जय अखिलेश यादव के नारे लगा रहा है. यही नहीं टूरिस्ट वाले रिक्शे पर भी सपा का गाना बजवाया जा रहा है. उनका वीडियो में साफ झलक रहा है. जिसे और भी कार्यकर्ता शेयर कर बढ़ा रहे हैं.

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इस वीडियो की टाइमिंग को लेकर खूब चर्चा अब शरू हो चुकी है. क्यूंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव परिवार समेत लंदन दौरे से लौटे हैं.उनकी वापसी के बाद कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ चुका है.

बीजेपी पर हमलावर हैं अखिलेश यादव

यहां बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हैं. उन्होंने पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर में गबन का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी, जबकि शुरू में मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी ने अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए इसे नकारा था और अब इस पर जांच के लिए SIT बैठा दी है. ये मुद्दा इन दिनों यूपी की राजनीति में गर्मा गया है.

मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने भी बेटी अदिति यादव के खिलाफ कैंपेन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराय है और अयोध्या में चन्दा चोरी से ध्यान हटाने वाला बताया है.विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार और यूपी पुलिस की आलोचना की थी.

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