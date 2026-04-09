हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: गड्ढे में डूबकर छात्र की मौत, लद्दाख में तैनात पिता का इंतजार; प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

नोएडा: गड्ढे में डूबकर छात्र की मौत, लद्दाख में तैनात पिता का इंतजार; प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

Ghaziabad News In Hindi: हर्षित के पिता सेना में है और फिलहाल लद्दाख में पोस्टेड है. वह अब तक घर नही आ पाए हैं. हर्षित के परिवार में उसके पिता उसकी मां और उसकी बहन है.

By : विपिन तोमर | Updated at : 09 Apr 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के नोएडा में गड्ढे में डूब कर हुई हर्षित भट्ट की फैमिली गाजियाबाद की शिप्रा रिवेरा में रहती है. यहां माहौल बेहद गमगीन है, हर्षित के पिता सेना में है और फिलहाल लद्दाख में पोस्टेड है. वह अब तक घर नही आ पाए हैं. हर्षित के परिवार में उसके पिता उसकी मां और उसकी बहन है फिलहाल सभी लोग हर्षित के शव का इंतजार कर रहे हैं साथ ही हर्षित के पिता का भी इंतजार है.

इंदिरापुरम की शिप्रा रिवेरा सोसायटी में हर्षित भट्ट अपने पिता माता और छोटी बहन के साथ रहता था. यहां के स्थानीय पार्षद अनुज त्यागी ने बताया कि जब से हर्षित की दुखद खबर मिली है तब से पूरे सोसाइटी में माहौल गमगीन है. स्थानीय निवासी और पार्षद चाहते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो. सभी का मानना है कि आखिर हर्षित वहां तक पहुंच कैसे यह एक बड़ा सवाल है.

स्थानीय प्रशासन पर उठ रहे सवाल

हर्षित के पिता आर्मी में है और फिलहाल लद्दाख में पोस्टेड है. पार्षद के मुताबिक हर्षित बेहद सिंसियर और होनहार बच्चा था. इसमें ऐसा लगता है कि प्रशासन की कमी है. गढ़ा था कई फुट पानी था वहां बैरिकेड या गार्ड होने चाहिए थे. हर्षित वहां तक पहुंचा कैसे. नहाने की जगह नहीं थी घर का चिराग खत्म हो गया है प्रशासन को पूछताछ करनी चाहिए हर्षित गड्ढे तक पहुंचा कैसे यह बड़ा सवाल है.

नोएडा प्राधिकरण घेरे में 

इस मामले में परिजनों ने किसी तरह की कोई शिकायत या आशंका व्यक्त नहीं की है. लिहाजा पुलिस दुर्घटना के एंगल से ही जांच कर रही है. लेकिन इस घटना ने नोएडा में युवराज की मौत की यादें ताजा कर दी. जिसमें घटना तो बदली लेकिन हालात नहीं बदले. उस मामले में भी नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई थी और इसमें भी. फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से कोई जांच संबंधी बयान नहीं आया है सामने.

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Harshit Bhatt Deat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: गड्ढे में डूबकर छात्र की मौत, लद्दाख में तैनात पिता का इंतजार; प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
नोएडा: गड्ढे में डूबकर छात्र की मौत, लद्दाख में तैनात पिता का इंतजार; प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: गाजियाबाद में16वीं मंजिल से गिरी छात्रा का CCTV आया सामने, परिजनों का रेप का आरोप निकला गलत
गाजियाबाद में16वीं मंजिल से गिरी छात्रा का CCTV आया सामने, परिजनों का रेप का आरोप निकला गलत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: साले का जीजा को कंगाल करने का फिल्मी स्टाइल प्लान, कश्मीर से कॉल कर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी
यूपी: साले का जीजा को कंगाल करने का फिल्मी स्टाइल प्लान, कश्मीर से कॉल कर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
आईपीएल 2026
KKR या LSG, आज कौन मारेगा बाजी? कोलकाता में बारिश की कितनी उम्मीद? मैच से पहले जानें किसकी होगी जीत
KKR या LSG, आज कौन मारेगा बाजी? कोलकाता में बारिश की कितनी उम्मीद? मैच से पहले जानें किसकी होगी जीत
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हमारे हीरो, अल्लाह ने आज पाकिस्तान को...'
US-ईरान सीजफायर पर शहबाज खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हीरो, अल्लाह ने पाकिस्तान को...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget