नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

नोएडा के सेक्टर 16 स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में आज सैकड़ों की संख्या में किसान और स्थानीय निवासी पहुंच धरना प्रदर्शन कर रहे है. भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की समस्या को लेकर किया है.



प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि डूब क्षेत्र में रहने वाले लाखों परिवार वर्षों से बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया लेकिन फिर भी बिजली कनेक्शन नहीं लगे जिसके बाद आज फिर किसानों के नेतृत्व में प्रदर्शन का रहे है.

'बिजली नहीं होने से पानी की सप्लाई हो रही बाधित'

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन न होने से पानी की सप्लाई भी बाधित रहती है, जिससे करीब दो लाख कामगार वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे है. इसलिए किसान यूनियन और स्थानीय निवासी आज सेक्टर 16 बिजली घर का घेराव करने पहुंचे है.

'डूब क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिलीं मूलभूत सुविधाएं'

भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डूब क्षेत्र में 2 लाख कामगार मजदूर रहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं. उन तक कम से कम पानी पहुंचाया जाए. जब तक बिजली नहीं जाएगा, पानी कैसे पहुंचेगा? पिछली बार हम लोगों ने एक दिन का धरना दिया था तब चीफ इंजीनियर ने कहा था कि आपको बिजली मिलना चाहिए.

'मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा धरना-प्रदर्शन'

उन्होंने कहा कि एक महीने बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए आज हम यहां बैठे हैं. जरूरत पड़ेगी तो हमने दिल्ली का भी रास्ता देखा है, लखनऊ का भी रास्ता देखा है. जब तक मांग पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन धरना बिजली विभाग के दफ्तर पर देते रहेंगे. किसानों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. फिलहाल बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारी किसानों को समझाने में जुटी हुई है.