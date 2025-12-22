हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अखलाक हत्याकांड में इंसाफ की लड़ाई! पत्नी ने UP सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

अखलाक हत्याकांड में इंसाफ की लड़ाई! पत्नी ने UP सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Prayagraj News: इकरामन ने अपनी याचिका में राज्य सरकार समेत 21 लोगों को प्रतिवादी बनाया है. इससे पहले वह ट्रायल कोर्ट में भी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर चुकी है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 22 Dec 2025 08:55 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के नोएडा में दादरी के चर्चित 2015 मॉब लिंचिंग में मारे गए अख़लाक़ हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. सोमवार को मोहम्मद अखलाक की पत्नी इकरामन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की है. जिसमें सरकार द्वारा मुकदमा वापिस लेने के फैसले को चुनौती दी गयी है. इस मामले में सुनवाई कोर्ट की डबल बेंच 5 जनवरी 2026 को कर सकती है.

इकरामन ने अपनी याचिका में राज्य सरकार समेत 21 लोगों को प्रतिवादी बनाया है. इससे पहले वह ट्रायल कोर्ट में भी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर चुकी है. इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं. मांग की गयी है कि हत्या जैसे मामले में मुकदमा वापस लेना गलत है और इंसाफ के खिलाफ है.

क्या था पूरा मामला ?

यहां बता दें कि 28 सितंबर 2015 को ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में 52 वर्षीया मोहम्मद अख़लाक़ को घर के फ्रीज में गोमांस रखने के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. इस घटना में उनका बेटा दानिश भी गंभीर रूप से घायल हुआ था. इस घटना ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था. साथ ही मॉब लिंचिंग जैसी घटना को लेकर नई बहस शुरू हो गयी थी.

सरकार ने मुकदमा वापस लेने के लिए किया था आवेदन

इस मामले में तब हलचल शुरू हुई, जब हाल ही में यूपी सरकार ने हाल ही में सेक्शन 321 CrPC के तहत ट्रायल कोर्ट में सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का आवेदन दायर किया था. सरकार ने दावा किया कि इससे सामाजिक सद्भाव बहाल होगा. जबकि पीड़ित परिवार ने इस पर ऐतराज जताया.

राज्य सरकार समेत 21 को प्रतिवादी बनाया

अखलाक की पत्नी इकरामन ने अपनी याचिका में राज्य सरकार समेत 21 लोगों को प्रतिवादी बनाया है, जिसमें सभी आरोपी भी शामिल हैं. याचिका में मांग की गई है कि सरकारी आदेश को रद्द किया जाए. पीड़ित परिवार के मुताबिक ह्त्या जैसे गंभीर मामले में मुकदमा वापस लेना क़ानून का दुरुपयोग है. भविष्य के लिए बेहतर नजीर नहीं है. इसके अलावा परिवार ने ट्रायल कोर्ट में भी अपनी आपत्ति दर्ज की है. 18 आरोपी इस मामले में जमानत पर बाहर हैं, इसमें तीन नाबालिग भी हैं.

10 साल बाद इन्साफ की आस लगाए परिवार अब मुकदमे को कोर्ट में रखने की जद्दोजहद कर रहा ह. अब हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेगा या पांच जनवरी को ही पता चलेगा. लेकिन एकाएक यह चर्चित मामला फिर से सुर्ख़ियों में आ गया है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 22 Dec 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
Allahabad Highcourt UP NEWS Akhlaq Lynching Case
