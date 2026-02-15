नोएडा वालों को केंद्र की बड़ी सौगात, बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक दौड़ेगी मेट्रो

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात सामने आई है. नोएडा में बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. यह नया मेट्रो कॉरिडोर नोएडा को सीधे तौर पर ग्रेटर नोएडा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा. इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा.

सरकार का उद्देश्य इस परियोजना के जरिए शहरी परिवहन को मजबूत करना, रोजाना सफर करने वालों को सुविधा देना और पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है. यह मेट्रो विस्तार नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. सरकार की इस परियोजना की लोग भी सरहना कर रहे है.

11.56 किलोमीटर लंबा होगा नया विस्तार

जानकारी के अनुसार, यह नया विस्तार 11.56 किलोमीटर लंबा होगा. साथ ही नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से शुरू होकर सेक्टर-142 तक जाएगा. लगभग 2,254 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इस नए रूट पर कुल 8 स्टेशन होंगे. इनके नाम बॉटनिकल गार्डन, नोएडा सेक्टर-44, नोएडा ऑफिस, नोएडा सेक्टर-97, नोएडा सेक्टर-105, नोएडा सेक्टर-108, नोएडा सेक्टर-93, पंचशील बालक इंटर कॉलेज आदि है. सभी स्टेशनों को प्रत्येक सुविधा के साथ तैयार किया जाएगा.

दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा बॉटनिकल गार्डन

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी कनेक्टिविटी है. बॉटनिकल गार्डन पर यह दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा. इससे नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए IGI एयरपोर्ट और दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा. इस विस्तार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल मेट्रो नेटवर्क 61.62 किलोमीटर हो जाएगा. यह प्रोजेक्ट न केवल ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी रफ्तार देगा.

ये भी पढ़िए- राजस्थान: राइट टू हेल्थ स्कीम पर संकट! 8 करोड़ लोगों की सेहत को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार