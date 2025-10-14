नोएडा एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण ध्वस्त, प्राधिकरण ने 250 करोड़ की जमीन कराई मुक्त

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर एयरपोर्ट) के पास बन रहीं अवैध कॉलोनियों पर मंगलवार को प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है. यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. अभियान के दौरान करीब 1.10 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन कब्जा मुक्त कराई. जिसकी बाजार कीमत 250 करोड़ रुपये आंकी गई है.

यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास टप्पल में अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं. इसकी जानकारी मिलते ही सीईओ के निर्देश पर प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची टीम ने टप्पल स्थित दो अवैध कॉलोनियों, कई अवैध प्लॉटिंग व पक्के ढांचे को ढाह दिया. अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों से मकान, बाउंड्री वाल को गिरा दिया गया.

भू-माफिया किसानों फंसाकर बेंच रहे थे अवैध प्लॉट

ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट क्षेत्र और उसके आसपास अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी. भूमाफिया किसानों की जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर अवैध रूप भोले भाले लोगों को फंसा अवैध प्लॉट बेच रहे थे. ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट परियोजना और आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध कॉलोनी, प्लॉटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

लोगों को अधिकृत भूमि खरीदने का दिया सुझाव

उन्होंने लोगों से भूमाफिया के झांसे में नहीं आने की अपील की. साथ ही अधिकृत भूमि खरीदने का सुझाव दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट परियोजना के चलते यहां जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिसका फायदा उठाकर अवैध कॉलोनाइज़र सक्रिय हो गए हैं.

आपको बता दें कि, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से समय-समय अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है. इस कार्रवाई के जरिये प्राधिकरण ने भूमाफियाओं को संदेश दिया है कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.