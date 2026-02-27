नोएडा के एक निजी स्कूल में चौंकाने वाली और बेहद गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है जिसने अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है. स्कूल में यूकेजी में पढ़ने वाला एक मासूम छात्र करीब 7 घंटे तक स्कूल बस के अंदर बंद रहा और किसी ने उसकी सुध नहीं ली. बस को स्कूल से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान पार्किंग यार्ड में खड़ा कर दिया गया था, जबकि बच्चा उसी के भीतर सोया रह गया.

परिजनों के अनुसार गुरुवार सुबह बच्चे को रोज की तरह स्कूल बस में बिठाया था लेकिन रास्ते में उसकी आँख लग गई और वो सो गया. आरोप है कि स्कूल पहुंचने के बाद बस स्टाफ ने यह जांच नहीं की कि सभी बच्चे उतर चुके हैं या नहीं और बस को सीधे पार्किंग यार्ड में खड़ा कर दिया गया. इस दौरान बच्चा सुबह से दोपहर तक बस के अंदर ही बंद रहा.

बस में बुरी तरह बिलखते मिला बच्चा

दोपहर में जब छुट्टी के समय मां बच्चे को लेने पहुंचीं तो वह स्टैंड पर मौजूद नहीं था. स्कूल प्रशासन से संपर्क करने पर पहले स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. काफी खोजबीन के बाद बच्चा पार्किंग यार्ड में खड़ी उसी बस के अंदर मिला. परिजनों का कहना है कि बच्चा पसीने से तरबतर था और बुरी तरह घबराया हुआ था. वह लगातार रो रहा था.

गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना स्थिति भयावह हो सकती थी. पीड़ित बच्चे की मां ने इस घटना के बाद एक भावुक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. मां ने कहा कि क्लास रजिस्टर में बच्चे को अनुपस्थित दर्ज कर दी गई, जबकि बस अटेंडेंस रजिस्टर में उसकी उपस्थिति दर्ज थी. इसके बावजूद उन्हें अनुपस्थिति की कोई सूचना नहीं दी गई.

परिजनों ने की स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग

घटना ने स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आमतौर पर बस ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है कि बस खाली कराने के बाद पूरी जांच करें. साथ ही, यदि कोई बच्चा क्लास में नहीं पहुंचता है तो स्कूल प्रशासन को तुरंत अभिभावकों को सूचना देनी चाहिए.

पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि बस में तकनीकी खराबी के कारण बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया था. हालांकि संबंधित बच्चा बस में कैसे रह गया, इसकी जांच की जा रही है.

