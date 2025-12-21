उत्तर प्रदेश का बाराबंकी शहर अपनी आधुनिक और प्राचीन पहचान के लिए प्रदेश और देश भर में प्रसिद्ध है. यहां कई धार्मिक व कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो साल भर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. ऐसे में नववर्ष में बाराबंकी घूमने का प्लान है तो अपनी सहूलियत के मुताबिक कई जगह जा सकते हैं. खासकर तब जब नव वर्ष 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं.

बाराबंकी अपने विविध धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है. इनमें देवा शरीफ, लोधेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और कोटवा धाम जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं. इसके अलावा कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं जिनमें पारिजात वृक्ष, क्लॉक टॉवर जैसे स्थल शामिल हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहां आप परिवार समेत जा सकते हैं.

आइये जानते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में संक्षेप में:

1-देवा शरीफ: यह प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, जो कौमी एकता (सांप्रदायिक सद्भाव) के प्रतीक के रूप में जानी जाती है. यह शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है. यहां देश के साथ-साथ दुनिया भर से श्रद्धालू पहुँचते हैं,

2-लोधेश्वर महादेव टेंपल:यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका महाभारत काल से ही बड़ा धार्मिक महत्व है.

3- सिद्धेश्वर महादेव मंदिर: सिद्धौर में स्थित यह एक और महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, जहाँ दिसंबर और जनवरी में शिवरात्रि का मेला लगता है.

4 -कोटवा धाम: यह बाबा जगजीवन दास की समाधि स्थल है, जिन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी और यह एक प्रमुख तीर्थ केंद्र है.

प्रमुख ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल

पारिजात वृक्ष: किंतूर गांव में स्थित इस वृक्ष को दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र वृक्ष कहा जाता है. इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व है और माना जाता है कि यह पांडवों के काल का है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया.

क्लॉक टॉवर: बाराबंकी शहर के बीचों-बीच स्थित यह एक ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर है, जो शहर की पहचान माना जाता है.

नागेश्वर नाथ धाम: शहर मुख्यालय पर नागेश्वतनाथ धाम भी एक अलग ही तालाब है, घूमने के लिए लोग यहां आते हैं.

जेब्रा पार्क: शहर में ही वैसे कई पार्क हैं, घूमने के लिए कमला नेहरू के बाद जेब्रा पार्क है, जहां घूम सकते हैं.

सूरतगंज किला: यह एक ऐतिहासिक किला है, जो इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छा स्थान है.

आप अपनी रुचि के अनुसार इन स्थानों में से किसी एक या अधिक को नववर्ष के अवसर पर घूमने के लिए चुन सकते हैं. प्रत्येक स्थान बाराबंकी की समृद्ध विरासत और संस्कृति की एक अनूठी झलक प्रदान करता है.