हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमाघ मेले में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड, बसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

माघ मेले में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड, बसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

प्रयागराज माघ मेले में बसंत पंचमी पर 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई. इतना ही नहीं, शंकराचार्य सहित संतों ने भी पुण्य स्नान किया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बधाई दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 03:47 PM (IST)
Magh Mela Snan: प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बसंत पंचमी स्नान पर्व का आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ. बसंत पंचमी स्नान पर्व में 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. सरकार एवं प्रशासन की अभूतपूर्व व्यवस्था से माघ मेले में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बना.

ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना के महापर्व बसंत पंचमी पर त्रिवेणी में पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. माघ मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि बसंत पंचमी में पुण्य स्नान के इस आंकड़े ने महाकुंभ 2025 की श्रद्धालुओं की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया है. उनका यह भी कहना है कि माघ मेला 2026 में अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं. संगम के घाटों पर उमड़ी आस्था की इस लहर से सरकार एवं प्रशासन की अभूतपूर्व व्यवस्था का पता चलता है.

शंकराचार्य सहित प्रमुखसंतों ने भी किया पुण्य स्नान

माघ मेला के चौथे स्नानपर्व परर कल्पवासियों सहित मेला क्षेत्र में साधना रत सभी प्रमुख संतों और धर्माचार्यों ने पुण्य की डुबकी लगाई. पूर्वाम्नाय गोवर्द्धनम-पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ त्रिवेणी तट पर पहुंचे.

प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान से पैदल चलकर संगम नोज पहुंचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पूरी सादगी और आस्था के साथ मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन धारा में पुण्य स्नान किया. इसके अलावा सभी दंडी स्वामीसंतों, रामानंदी और रामानुजाचारी संतों ने भी बसंत पंचमी में गंगा और त्रिवेणी में पुण्य डुबकी लगाई. किन्नर अखाड़े के सदस्य भी पूरे उत्साह और भक्ति के साथ संगम तट पहुंचे और बसंत पंचमी का पुण्य स्नान किया.

सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को दी बधाई

माघ मेले के बसंत पंचमी स्नान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संगम में स्नान करने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है. सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में पुण्य स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई. पावन संगम में 'आस्था की डुबकी' सभी के लिए शुभ-फलदायी हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, मां गंगा से यही प्रार्थना है.

Published at : 24 Jan 2026 03:47 PM (IST)
