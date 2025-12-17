नैनीताल में 23 से 25 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल का आयोजन, बॉलीवुड सिंगर्स के सुरों से सजेगी शाम

पर्यटन नगरी नैनीताल में इस वर्ष लंबे अंतराल के बाद विंटर कार्निवाल का भव्य आयोजन होने जा रहा है. यह कार्निवाल आगामी 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कार्निवाल के माध्यम से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और ऑफ-सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

नैनीताल विंटर कार्निवाल में इस बार स्थानीय लोक कलाकारों के साथ-साथ बॉलीवुड के मशहूर गायक भी अपनी प्रस्तुतियों से सुरों की महफिल सजाएंगे. संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फूड फेस्टिवल और विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए कार्निवाल को आकर्षक और यादगार बनाने की योजना है. नैनी झील के आसपास और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक देखने को मिलेगी.

कार्निवाल को आकर्षक और यादगार बनाने की योजना

विंटर कार्निवाल के जरिए सैलानी होंगे आकर्षित

दरअसल, दिसंबर के महीने में पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के कारण पर्यटकों की आमद अपेक्षाकृत कम हो जाती है. ऐसे में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग का उद्देश्य है कि विंटर कार्निवाल के जरिए अधिक से अधिक सैलानियों को नैनीताल की ओर आकर्षित किया जाए, ताकि वे यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ठंडे मौसम और सांस्कृतिक रंगों का आनंद ले सकें.

प्राकृतिक सुंदरता, ठंडे मौसम और सांस्कृतिक रंगों का आनंद ले सकेंगें सैलानी

आयोजन को लेकर स्थानीय कारोबारियों में उत्साह

लंबे समय बाद हो रहे इस आयोजन को लेकर स्थानीय कारोबारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी ऑपरेटर और दुकानदारों को उम्मीद है कि कार्निवाल के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही विंटर कार्निवाल से नैनीताल के कारोबार को काफी फायदा होगा. सर्दियों में आमतौर पर काम ठंडा पड़ जाता है, लेकिन इस आयोजन से होटल और बाजारों में रौनक लौटने की उम्मीद है.

नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा

आयोजन को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव

वहीं जिला प्रशासन भी इस आयोजन को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और स्वच्छता को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भण्डारी ने कहा, “विंटर कार्निवाल का उद्देश्य शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है. स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और बॉलीवुड कलाकारों की मौजूदगी से यह आयोजन और आकर्षक बनेगा. हमें उम्मीद है कि इससे नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा.”