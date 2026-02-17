'ऑपरेशन क्रैकडाउन' के तहत नैनीताल पुलिस की कार्रवाई, तमंचा और कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

नैनीताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन क्रैकडाउन’ के तहत बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक आरोपी को दो अवैध तमंचों और 17 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है.

एसएसपी के निर्देशानुसार जनपद में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल और पुलिस उपाधीक्षक हल्द्वानी अमित सैनी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बनभूलपुरा दिनेश सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की.

तमंचा रखे होने की पुलिस को मिली थी सूचना

संदिग्ध वाहन व वस्तु चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गौजाजाली उत्तर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने घर में तमंचा रखे हुए है और परिजनों से झगड़ा करता है. सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां मोबिन खान पुत्र अब्दुल बसीर खान (उम्र लगभग 60 वर्ष), निवासी निकट आयशा मस्जिद, गौजाजाली उत्तर, थाना बनभूलपुरा, घर पर मौजूद मिला.

पुलिस को तलाशी में मिले दो तमंचे और कारतूस

परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपी परिवार को धमकाता है और उसके पास अवैध हथियार हैं. इसके बाद पुलिस ने मोबिन खान और उसके परिजनों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक तमंचा 315 बोर, दो कारतूस 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, चार कारतूस 12 बोर, एक कारतूस 7.62 बोर तथा एक डिब्बे में रखे 10 कारतूस 7.65 बोर बरामद किए गए.

पुलिस ने आर्म्स एक्ट में दर्ज किया केस

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 7/25(1-क) आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ थाना मुखानी में पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसे सात वर्ष की सजा हुई थी. मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. आरोपी वर्ष 2023 में शिक्षा विभाग से बर्खास्त भी हो चुका है.

पुलिस अब बरामद हथियारों के स्रोत की जांच में जुटी है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.