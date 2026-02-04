'कालनेमि' अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्रवाई, साधु के भेष में भीख मांगने वाला गिरफ्तार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने कालनेमि अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने साधु का भेष बनाकर भीख मांगने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी भगवा वस्त्र पहनकर खुद को बाबा गुरु गोरखनाथ का पुजारी बताता था और हिंदू मोहल्लों में घूम-घूमकर भीख मांग रहा था. आरोपी हाथ में डपली लेकर भजन-कीर्तन करता था और लोगों से दान मांगने के साथ महिलाओं को भविष्य बताने का लालच भी देता था.



दरअसल, यह मामला ग्राम जड़वड़ का है, जहां युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे. आधार कार्ड में युवक का नाम एहसान, पिता शकील, निवासी ग्राम जोला, थाना बुढ़ाना दर्ज मिला, जिससे उसकी असली पहचान सामने आ गई. इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर शुरू की पूछताछ

युवक को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की. पुलिस पूछताछ में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी किसी सक्रिय नेटवर्क का हिस्सा है, जो मीरापुर और ककरौली थाना क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर इसी तरह भेष बदलकर भीख मांगने का काम कर रहा है. पुलिस के अनुसार आरोपी के दो साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है.

मामले में पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?

एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि आरोपी एहसान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि कालनेमि अभियान के तहत लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में जुलाई से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व हो जाएगा खत्म, अब ये तैयार करेंगे बच्चों का सिलेबस