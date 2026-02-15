मुजफ्फरनगर: पार्सल से सोना-चोरी करने वाला गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपी किए गिरफ्तार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने कोरियर के जरिए सोने-चांदी के बिस्कुट और सिक्के चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से दो सोने के सिक्के, दो सोने के बिस्कुट और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रीपेड ऑर्डर करता था और डिलीवरी के समय चालाकी से कोरियर बॉय को झांसे में लेकर ऑर्डर कैंसिल कराने की साजिश रचता था. मामूली लालच देकर वे कीमती सोने-चांदी के सामान को हड़प लेते थे. पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.

पार्सल के डिब्बों से आरोपी करते थे चोरी

जानकारी के अनुसार, बातों-बातों में आरोपी पार्सल का डिब्बा खोलकर उसमें से सोने-चांदी के सिक्के और बिस्कुट निकाल लेते थे. खाली बॉक्स को दोबारा उसी तरह पैक कर डिलीवरी बॉय को लौटा देते थे. डिलीवरी कर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगती थी. बाद में जब पार्सल कंपनी के पास वापस पहुंचता, तब खुलासा होता कि अंदर से कीमती सामान गायब है. नई मंडी कोतवाली में दो दिन पहले एमएस वाटर मेलन कंपनी के सुपर वाइजर विनोद पाल ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि के जरिए भेजे गए सोने के पांच पार्सलों में से सामान गायब मिला.

मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 303(2), 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मुखबिर की सूचना पर सहावली कट के पास से दिनेश, सूर्या और भूप सिंह को गिरफ्तार किया गया.

पार्सल डिब्बों से आरोपी कैसे करते थे चोरी

पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह राजस्थान का है और पांच सदस्य इसमें शामिल हैं. आरोपी गरीब लोगों के सिम कार्ड लेकर सस्ते मोबाइल फोन खरीदते थे और उन्हीं नंबरों से ऑर्डर प्लेस करते थे. डिलीवरी के दौरान रास्ते में ही डिलीवरी बॉय को रोककर कुछ मिनटों में पार्सल खोलकर सामान निकाल लेते थे और दोबारा सील जैसा पैक कर देते थे. गिरोह का प्लान प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर वारदात को अंजाम देने का था.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार गिरोह के दो सदस्य अशोक और हितेश अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से करीब 4 से 5 लाख रुपये मूल्य का सोना बरामद किया गया है. उन्होंने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है. आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है.

