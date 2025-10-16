पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो पक्षों के बीच रेहड़ी-पटरी लगाने को लेकर हुए विवाद मे मारपीट हो गई. बताया गया कि यह मामला शहर के सबसे व्यस्त इलाके शिव चौक का है, जहां बुधवार रात को भगत सिंह रोड पर ठिया लगाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए.

दीपावली के मद्देनज़र बाजार सजने शुरू हो गए हैं, और इसी को लेकर जगह-जगह ठेले लगाने की होड़ भी शुरू हो गई है. इसी दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए और बाजार में जमकर हाथापाई हुई. अफरा-तफरी का माहौल ऐसा था कि दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई.

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस

वहीं दुकानदारों में विवाद के बाद हुई मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इस पूरी घटना को किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया है, वहीं जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही कार्रवाई

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि, “15 अक्टूबर की देर रात भगत सिंह रोड पर ठेले लगाने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम की गई. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की गई है.”

बस्ती में पुलिस ने अवैध विस्फोटक किया बरामद

उधर, बस्ती में पुलिस ने दिवाली से पहले अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध पटाखों के ठिकानों पर छापेमारी की. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1000KG विस्फोटक बरामद किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध पटाखा कारोबारियों में हड़कंप है.

