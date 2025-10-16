हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: दो पक्षों के बीच रेहड़ी-पटरी लगाने को लेकर मारपीट, पुलिस ने लिया एक्शन

Muzaffarnagar News: दो पक्षों के बीच रेहड़ी-पटरी लगाने को लेकर मारपीट, पुलिस ने लिया एक्शन

UP News: दीपावली से पहले बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो पक्षों के बीच रेहड़ी-पटरी लगाने को लेकर हुए विवाद मे मारपीट हो गई.पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो पक्षों के बीच रेहड़ी-पटरी लगाने को लेकर हुए विवाद मे मारपीट हो गई. बताया गया कि यह मामला शहर के सबसे व्यस्त इलाके शिव चौक का है, जहां बुधवार रात को भगत सिंह रोड पर ठिया लगाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए.

दीपावली के मद्देनज़र बाजार सजने शुरू हो गए हैं, और इसी को लेकर जगह-जगह ठेले लगाने की होड़ भी शुरू हो गई है. इसी दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए और बाजार में जमकर हाथापाई हुई. अफरा-तफरी का माहौल ऐसा था कि दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई.

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस

वहीं दुकानदारों में विवाद के बाद हुई मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इस पूरी घटना को किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया है, वहीं जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही कार्रवाई

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि, “15 अक्टूबर की देर रात भगत सिंह रोड पर ठेले लगाने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम की गई. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की गई है.”

बस्ती में पुलिस ने अवैध विस्फोटक किया बरामद

उधर, बस्ती में पुलिस ने दिवाली से पहले अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध पटाखों के ठिकानों पर छापेमारी की. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1000KG विस्फोटक बरामद किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध पटाखा कारोबारियों में हड़कंप है.

ये भी पढ़ें: प्रयागराज के अस्पताल में डॉक्टरों ने किया चमत्कार! बिना ओपन हार्ट सर्जरी के बंद किया दिल का छेद

Published at : 16 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Muzaffarnagar Police UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
बिहार
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?
खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?
ट्रेंडिंग
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
हेल्थ
Second Heart in Human Body: शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget