मुजफ्फरनगर में बैनामे को लेकर खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की बेटी और दामाद ने अधिवक्ता को पीटा

मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में शनिवार को उस समय भारी हंगामा और मारपीट हो गई, जब एक मकान के बैनामे को लेकर बुजुर्ग के परिजनों और वकीलों के बीच विवाद छिड़ गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग की बेटी और दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर वकीलों पर हमला कर दिया.



इस हिंसक झड़प में एक वरिष्ठ अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद तहसील परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और हमलावर मौके से फरार हो गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है.

रजिस्ट्री का विरोध करने पहुंचे थे परिजन

दरअसल, पूरा मामला भोपा थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव से जुड़ा है. यहां के निवासी बुजुर्ग राजेंद्र सिंह शनिवार को अपने एक मकान का बैनामा करने के लिए जानसठ तहसील कार्यालय पहुंचे थे. जब इस बात की जानकारी उनकी बेटी संजू और दामाद प्रवीण को हुई तो वे अपने अन्य रिश्तेदारों और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ तहसील पहुंच गए और राजेंद्र सिंह द्वारा की जा रही रजिस्ट्री का विरोध शुरू कर दिया. वहां मौजूद अधिवक्ताओं और बुजुर्ग के परिजनों के बीच नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई.

पुलिस की मौजूदगी में भी चलता रहा हंगामा

तहसील परिसर में मारपीट की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी जानसठ रूपाली राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. बताया जा रहा है कि पुलिस के बीच-बचाव के बावजूद दोनों पक्ष शांत नहीं हुए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा. इस संघर्ष के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा को गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए घायल अधिवक्ता को तुरंत मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए अस्पताल भेजा. वकीलों के आक्रोश को देखते हुए तहसील में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि राजेंद्र नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करने आए थे जिसका विरोध उनके दामाद और बेटी के ससुराल वालों ने किया. इसी विवाद में अधिवक्ताओं और हमलावर पक्ष के बीच हाथापाई हुई. पुलिस के अनुसार अधिवक्ताओं की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है और फरार हमलावरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.