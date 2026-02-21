गोरखपुर: मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, दादी के साथ शादी में आई थी बच्ची, खून से लथपथ मिली

यूपी के गोरखपुर से 8 साल की बच्ची से दरिंदगी की वारदात सामने आई है, बच्ची यहां सिद्धार्थनगर से दादी के मायके में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई है. बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर बच्ची खून से लथपथ अवस्था में मिली. परिजन उसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.



जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान 8 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, इसकी सूचना शनिवार 21 फरवरी को तड़के 3 बजे पुलिस को सूचना मिली. बताया गया कि मासूम सिद्धार्थनगर की रहने वाली है. इस मामले में परिजन की तहरीर पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

दादी के साथ शादी में शामिल होने आई थी बच्ची

बताया गया कि जयमाला के बाद परिजन उसे ढूंढ़ने लगे तो वह नहीं मिली, ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाला गया तो वह गांव के ही एक व्यक्ति के साथ जाती दिखी थी. सिद्धार्थनगर की रहने वाली पीड़िता की दादी का मायका गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के एक गांव में है, दादी के भतीजी की शादी शुक्रवार को थी, बच्ची अपने दादी के साथ पहुंची थी.

कैमरे में आरोपी के साथ जाती दिखी मासूम

यह भी बताया गया कि जयमाला कार्यक्रम के बाद साढ़े 11 बजे अचानक उनकी पोती गायब हो गई, परिवार के लोग उसे खोजने लगे लेकिन कहीं पता नहीं चला. इसके बाद ड्रोन से की जा रही रिकॉर्डिंग देखी गई, इसमें आरोपी अशोक निषाद उर्फ टुनटुन (22) के साथ बच्ची जाती दिखाई दी.

कार्यक्रम स्थल से 200 मीटर की दूरी पर मिली बच्ची

बताया गया कि परिवार के साथ गांव के लोग भी बच्ची को खोजने लगे, देर रात में शादी समारोह स्थल से करीब 200 मीटर दूर सुनसान जगह पर बच्ची खून से लथपथ मिली. वहीं इस संबंध में गोरखपुर के कैंपियरगंज सर्किल के सीओ अनुराग सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के 3 बजे 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की 112 पर सूचना मिली थी, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.