उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर जहां एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ पहले सगे चाचा ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. उसके बाद जब बेटी ने चाचा की हैवानियत से तंग आकर पिता को चाचा की असलियत बताई तो, सगे पिता ने भी अपनी ही सगी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया.

चाचा और पिता लगातार चार महीना तक अपनी ही बेटी के साथ हैवानियत का खेल खेलते रहे. इंसान से जानवर बन चाचा और पिता की हैवानियत से तंग आकर पीड़िता घर छोड़कर अपनी मौसी के घर शामली चली गई और फिर चाचा और पिता की करतूत अपनी मौसी को बताई. जिसके बाद पीड़िता की मौसी पीड़ित को लेकर मुजफ्फरनगर कोतवाली पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने चाचा और पिता के खिलाफ पोस्ट को एक्ट और बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.