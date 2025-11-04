मुजफ्फरनगर: लड़की के पिता ने सुपारी देकर करवाई प्रेमी की हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: लड़की के पिता ने सुपारी देकर करवाई प्रेमी की हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार

UP News: मुजफ्फरनगर ककरौली थाना पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 बदमाश गोली से घायल हुए हैं.

By : अभिषेक चौधरी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को ककरौली थाना पुलिस और हत्यारों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चलीं, जिसमें पांच बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, जबकि दो अन्य को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मौके से चार तमंचे, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, पांच मोबाइल फोन और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है.

दरअसल, 1 नवंबर को ककरौली क्षेत्र के खेड़ी फिरोजाबाद गांव में सौरभ उर्फ सोनू नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. सौरभ का गांव के ही मेहरबान सिंह उर्फ वीर सिंह की बेटी से प्रेम संबंध था. इसी बात से नाराज होकर मेहरबान सिंह ने अपने बेटे वंश, दोस्तों अलीशान और अंशुल के साथ मिलकर साजिश रची.

एक लाख रुपये देकर कराई हत्या

पुलिस के अनुसार, लड़की के परिजनों ने दानिश नामक बदमाश को एक लाख रुपये की सुपारी देकर सौरभ की हत्या कराई. साजिश के तहत सौरभ को घर से बुलाया गया और खेत में गोली मारकर तथा चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या की. इसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया.

हत्याकांड में शामिल सभी 7 आरोपी गिरफ्तार

वहीं, इस संबंध में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी सात आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. मुख्य आरोपी मेहरबान सिंह, दानिश, अंशुल, अलीशान और वंश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जबकि पवन और अक्षय को असलहा छिपाने के आरोप में पकड़ा गया है.

आरोपियों पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एसएसपी ने कहा — “प्यार के नाम पर हत्या जैसे अपराध सामाजिक विकृति का संकेत हैं. अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि कोई राह न भटके.”

Published at : 04 Nov 2025 09:49 PM (IST)
Muzaffarnagar Police UP NEWS Muzaffarnagar News
