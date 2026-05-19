हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर से दबोचा गया

बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर से दबोचा गया

Muzaffarnagar News In Hindi: रविवार को डिप्टी एसपी राजेश कुमार ने मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना दी कि हत्याकांड से जुड़ा आरोपी हरिद्वार से होकर गुजरने वाला है.जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 19 May 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल में चर्चित चंद्रनाथ राय हत्याकांड में वांछित आरोपी राजकुमार सिंह को हरिद्वार से लौटते समय छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया है. टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है.

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्द्रु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ राय की 6 मई 2026 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच सीबीआई स्पेशल क्राइम टीम, नई दिल्ली द्वारा की जा रही है. रविवार को डिप्टी एसपी राजेश कुमार ने मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना दी कि हत्याकांड से जुड़ा आरोपी हरिद्वार से होकर गुजरने वाला है.

यह भी पढ़ें: यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी

एसएसपी के निर्देश टीम ने चलाया चेकिंग अभियान 

सूचना मिलते ही एसएसपी मुजफ्फरनगर  संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना छपार पुलिस की टीम गठित कर क्षेत्र में नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. सीबीआई और छपार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी को छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजकुमार सिंह पुत्र त्रिभुवन नारायण सिंह निवासी रातोंपुर, चिलकाहार, जनपद बलिया के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मु0अ0सं0 353/2026 धारा 61(1), 126(2), 103(1) एवं 111(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है.

ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंपा 

पूछताछ के बाद सीबीआई ने आरोपी को सीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई टीम को सौंप दिया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियां गंभीर अपराधों के मामलों में लगातार समन्वय के साथ कार्रवाई कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में खौफनाक वारदात, पति ने पत्नी और यूट्यूबर प्रेमी पर फावड़े से किया हमला, दोनों की हालत नाजुक

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 19 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CBI Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर से दबोचा गया
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर से दबोचा गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत: राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी चेयरमैन पति को मिल रही जान से मारने की धमकी, मांगी सुरक्षा
पीलीभीत: राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी चेयरमैन पति को मिल रही जान से मारने की धमकी, मांगी सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी युग में लौट रही विरासत..', नीदरलैंड के भारत को ताम्रपत्र लौटाने पर बोले रामकथा संग्रहालय के निदेशक
'मोदी युग में लौट रही विरासत..', नीदरलैंड के भारत को ताम्रपत्र लौटाने पर बोले रामकथा संग्रहालय के निदेशक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: एनसीआर में 'थार गैंग' का आतंक खत्म, राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को बनाते थे निशाना
नोएडा: NCR में 'थार गैंग' का आतंक खत्म, राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को बनाते थे निशाना
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव
ईरान पर हमले को लेकर पिछे हटे ट्रंप!
वड़ा पाव हुआ कितना महंगा! मुंबईकरों पर महंगाई का नया झटका
मौत से पहले ट्विशा का आखिरी Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, तलाश में जुटीं टीमें
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ सिंह के खिलाफ पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, तलाश में जुटीं टीमें
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
स्पोर्ट्स
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
बॉलीवुड
'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ मां नहीं, पिता की उम्र और आदतें भी तय करती हैं बच्चे की सेहत, भूलकर भी न करें ये गलती
सिर्फ मां नहीं, पिता की उम्र और आदतें भी तय करती हैं बच्चे की सेहत, भूलकर भी न करें ये गलती
ऑटो
सिंगल चार्ज में 682 KM रेंज, ये हैं भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें, जानिए डिटेल्स
सिंगल चार्ज में 682 KM रेंज, ये हैं भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget