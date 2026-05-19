बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर से दबोचा गया

उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल में चर्चित चंद्रनाथ राय हत्याकांड में वांछित आरोपी राजकुमार सिंह को हरिद्वार से लौटते समय छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया है. टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है.

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्द्रु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ राय की 6 मई 2026 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच सीबीआई स्पेशल क्राइम टीम, नई दिल्ली द्वारा की जा रही है. रविवार को डिप्टी एसपी राजेश कुमार ने मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना दी कि हत्याकांड से जुड़ा आरोपी हरिद्वार से होकर गुजरने वाला है.

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एसएसपी के निर्देश टीम ने चलाया चेकिंग अभियान

सूचना मिलते ही एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना छपार पुलिस की टीम गठित कर क्षेत्र में नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. सीबीआई और छपार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी को छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजकुमार सिंह पुत्र त्रिभुवन नारायण सिंह निवासी रातोंपुर, चिलकाहार, जनपद बलिया के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मु0अ0सं0 353/2026 धारा 61(1), 126(2), 103(1) एवं 111(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है.

ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंपा

पूछताछ के बाद सीबीआई ने आरोपी को सीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई टीम को सौंप दिया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियां गंभीर अपराधों के मामलों में लगातार समन्वय के साथ कार्रवाई कर रही हैं.

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