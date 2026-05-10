मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में रेड, मऊ और गाजीपुर की पुलिस कर रही छापेमारी

माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी की तलाश में रविवार (10 मई) को मऊ और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र के मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी की.

करीब एक घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के विभिन्न कमरों की तलाशी ली तथा महिला पुलिसकर्मियों के जरिए घर की महिलाओं से पूछताछ की. हालांकि काफी देर तक चली छानबीन के बावजूद अफशां अंसारी का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस टीम बैरंग लौट गई.

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संयुक्त छापेमारी की खबर से पूरे दिन मुख्तार समर्थकों में हड़कंप की स्थिति बनी रही. जानकारी के अनुसार गाजीपुर जिले के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र की निवासी अफशां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी संपत्ति क्षति और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

अफशां अंसारी पर दर्ज हैं करीब 10 मामले

वहीं गाजीपुर जिले के विभिन्न थानों में भी उनके खिलाफ करीब दस आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी हुई है तथा उन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है. रविवार की सुबह लगभग नौ बजे गाजीपुर जिले की कासिमाबाद पुलिस तथा मऊ के दक्षिण टोला थाने की संयुक्त टीम पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर पहुंची.

पुलिस टीम ने पूरे घर की गहन तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. छापेमारी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने घर की महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके चेहरे देखकर पूछताछ की. करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के बाद जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो पुलिस वापस लौट गई.

छापेमारी पर पूर्व चेयरमैन ने क्या कहा?

छापेमारी के बाद पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी ने कार्रवाई को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो महिला पुलिस को घर के अंदर भेजकर उनकी पत्नी समेत अन्य महिलाओं से पूछताछ कराई गई. उन्होंने कहा कि उनका संबंध केवल मुख्तार अंसारी से राजनीतिक स्तर तक सीमित था और परिवार से कभी कोई संपर्क नहीं रहा.

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करा रहे हैं. उन्होंने आगामी नगर पालिका परिषद चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व यदि भविष्य में जिम्मेदारी देगा तो वह मना भी नहीं करेंगे.

मामले पर क्या बोले पुलिस एसपी?

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि अफशां अंसारी जो 50 हजार की इनामियां है और मुख्तार अंसारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नी हैं. साथ ही उनके आईएस 191 गैंग की सक्रिय सदस्य भी हैं. उन्हीं की तलाश में आज गाजीपुर और मऊ के विभिन्न कुल सात स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई.

इसके अलावा इस गैंग के अन्य सहयोगियों के घर पर भी दबिश दी गई .जहां पर अफशां अंसारी के होने की संभावना है. वहां से जो भी जानकारियां मिलीं हम जुटा रहे हैं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि अफशां अंसारी बहुत जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगी.

अफशां के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस

इस गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं जो अन्य अपराधी के कार्यों में लगे हुए हैं. उनकी भी निगरानी की जा रही है और आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि अफशां अंसारी के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है.

उन्होंने बताया कि आगे भी उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई में मंसूर अंसारी ,मऊ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैयब पालकी, गौस मोइनुद्दीन ,लाल जी यादव, अरविंद सिंह, उमेश सिंह और श्यामलाल सोनकर के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है.

इस पूरे मामले पर मऊ नगर क्षेत्राधिकारी कृष राजपूत ने बताया कि गाजीपुर और मऊ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वांछित एवं इनामी अफशां अंसारी की गिरफ्तारी के उद्देश्य से दक्षिण टोला क्षेत्र में दबिश दी थी, लेकिन वह मौके पर नहीं मिलीं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार अभियान चला रही है.

गाजीपुर-मऊ पुलिस टीम की संयुक्त छापेमारी

मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी की तलाश में गाजीपुर और मऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की सुबह नपा के पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर दबिश दी. पुलिस टीम ने एक घंटे तक तक पूर्व चेयरमैन के घर छानबीन की. लेकिन अफशां का कोई सुराग नहीं मिलने पर पूछताछ करने के बाद बैरंग वापस लौट गई. पुलिस टीम की छापेमारी से मुख्तार समर्थकों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा.

गाजीपुर जिले के थाना मुहम्मदाबाद अंतर्गत युसूफपुर निवासिनी मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के थाना दक्षिण टोला में धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 भादवि और 3/4 लोक क्षति निवारण अधिनियम समेत 3 (1) गैंगस्टर एक्ट, 174 ए के तहत मुकदमा दर्ज है.

पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग

रविवार की सुबह लगभग 9 बजे गाजीपुर जिले के कासिमाबाद पुलिस टीम और मऊ जिले की थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम ने नगर क्षेत्र के मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पर दबिश दी. लगभग एक घंटे तक गाजीपुर और मऊ पुलिस टीम की दबिश में मुख्तार की फरार पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा.

दबिश के बाद मुख्तार की फरार पत्नी का कोई सुराग नहीं लगने पर गाजीपुर के कासिमाबाद पुलिस टीम बैरंग वापस लौट गई. उधर मुख्तार की फरार पत्नी की तलाश में दबिश के बाद मुख्तार समर्थकों में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि गाजीपुर जिले के कासिमाबाद पुलिस टीम ने दबिश दिया था, लेकिन अफशां का कोई सुराग नहीं लगा है.

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