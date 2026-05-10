हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में रेड, मऊ और गाजीपुर की पुलिस कर रही छापेमारी

मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में रेड, मऊ और गाजीपुर की पुलिस कर रही छापेमारी

Mau News In Hindi: करीब एक घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के विभिन्न कमरों की तलाशी ली गई. वहीं महिला पुलिसकर्मियों के जरिए घर की महिलाओं से पूछताछ भी की गई. 

By : राहुल सिंह, मऊ, अनिल कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 May 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी की तलाश में रविवार (10 मई) को मऊ और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र के मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी की.

करीब एक घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के विभिन्न कमरों की तलाशी ली तथा महिला पुलिसकर्मियों के जरिए घर की महिलाओं से पूछताछ की. हालांकि काफी देर तक चली छानबीन के बावजूद अफशां अंसारी का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस टीम बैरंग लौट गई.

उत्तराखंड BJP के सीक्रेट सर्वे ने बढ़ाई धड़कनें, 8 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड 'खराब', कट सकता है टिकट

संयुक्त छापेमारी की खबर से पूरे दिन मुख्तार समर्थकों में हड़कंप की स्थिति बनी रही. जानकारी के अनुसार गाजीपुर जिले के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र की निवासी अफशां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी संपत्ति क्षति और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. 

अफशां अंसारी पर दर्ज हैं करीब 10 मामले

वहीं गाजीपुर जिले के विभिन्न थानों में भी उनके खिलाफ करीब दस आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी हुई है तथा उन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है. रविवार की सुबह लगभग नौ बजे गाजीपुर जिले की कासिमाबाद पुलिस तथा मऊ के दक्षिण टोला थाने की संयुक्त टीम पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर पहुंची. 

पुलिस टीम ने पूरे घर की गहन तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. छापेमारी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने घर की महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके चेहरे देखकर पूछताछ की. करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के बाद जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो पुलिस वापस लौट गई.

छापेमारी पर पूर्व चेयरमैन ने क्या कहा?

छापेमारी के बाद पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी ने कार्रवाई को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो महिला पुलिस को घर के अंदर भेजकर उनकी पत्नी समेत अन्य महिलाओं से पूछताछ कराई गई. उन्होंने कहा कि उनका संबंध केवल मुख्तार अंसारी से राजनीतिक स्तर तक सीमित था और परिवार से कभी कोई संपर्क नहीं रहा. 

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करा रहे हैं. उन्होंने आगामी नगर पालिका परिषद चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व यदि भविष्य में जिम्मेदारी देगा तो वह मना भी नहीं करेंगे.

मामले पर क्या बोले पुलिस एसपी?

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि अफशां अंसारी जो 50 हजार की इनामियां है और मुख्तार अंसारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नी हैं. साथ ही उनके आईएस 191 गैंग की सक्रिय सदस्य भी हैं. उन्हीं की तलाश में आज गाजीपुर और मऊ के विभिन्न कुल सात स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई.
 
इसके अलावा इस गैंग के अन्य सहयोगियों के घर पर भी दबिश दी गई .जहां पर अफशां अंसारी के होने की संभावना है. वहां से जो भी जानकारियां मिलीं हम जुटा रहे हैं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि अफशां अंसारी बहुत जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगी.

अफशां के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस

इस गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं जो अन्य अपराधी के कार्यों में लगे हुए हैं. उनकी भी निगरानी की जा रही है और आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि अफशां अंसारी के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है.
 
उन्होंने बताया कि आगे भी उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई में मंसूर अंसारी ,मऊ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैयब पालकी, गौस मोइनुद्दीन ,लाल जी यादव, अरविंद सिंह, उमेश सिंह और श्यामलाल सोनकर के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है.
 
इस पूरे मामले पर मऊ नगर क्षेत्राधिकारी कृष राजपूत ने बताया कि गाजीपुर और मऊ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वांछित एवं इनामी अफशां अंसारी की गिरफ्तारी के उद्देश्य से दक्षिण टोला क्षेत्र में दबिश दी थी, लेकिन वह मौके पर नहीं मिलीं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार अभियान चला रही है.

गाजीपुर-मऊ पुलिस टीम की संयुक्त छापेमारी 

मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी की तलाश में गाजीपुर और मऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की सुबह नपा के पूर्व चेयरमैन तैय्यब पालकी के आवास पर दबिश दी. पुलिस टीम ने एक घंटे तक तक पूर्व चेयरमैन के घर छानबीन की. लेकिन अफशां का कोई सुराग नहीं मिलने पर पूछताछ करने के बाद बैरंग वापस लौट गई. पुलिस टीम की छापेमारी से मुख्तार समर्थकों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा.

गाजीपुर जिले के थाना मुहम्मदाबाद अंतर्गत युसूफपुर निवासिनी मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के थाना दक्षिण टोला में धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 भादवि और 3/4 लोक क्षति निवारण अधिनियम समेत 3 (1) गैंगस्टर एक्ट, 174 ए  के तहत मुकदमा दर्ज है. 

पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग

रविवार की सुबह लगभग 9 बजे गाजीपुर जिले के कासिमाबाद पुलिस टीम और मऊ जिले की थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम ने नगर क्षेत्र के मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पर दबिश दी. लगभग एक घंटे तक गाजीपुर और मऊ पुलिस टीम की दबिश में मुख्तार की फरार पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा. 

दबिश के बाद मुख्तार की फरार पत्नी का कोई सुराग नहीं लगने पर गाजीपुर के कासिमाबाद पुलिस टीम बैरंग वापस लौट गई. उधर मुख्तार की फरार पत्नी की तलाश में दबिश के बाद मुख्तार समर्थकों में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि गाजीपुर जिले के कासिमाबाद पुलिस टीम ने दबिश दिया था, लेकिन अफशां का कोई सुराग नहीं लगा है.

महोबा के बरा जंगल में लगी भीषण आग, 'बीड़ी' की चिंगारी से खाक हो गए 15 हजार बेशकीमती पेड़

About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
Read More
Published at : 10 May 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Mau News UP NEWS Mukhtar Ansari UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में रेड, मऊ और गाजीपुर की पुलिस कर रही छापेमारी
मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी की तलाश में रेड, मऊ और गाजीपुर की पुलिस कर रही छापेमारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की मिशन वात्सल्य योजना का असर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की मदद से 5 माह का मासूम मां से मिला
योगी सरकार की मिशन वात्सल्य योजना का असर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की मदद से 5 माह का मासूम मां से मिला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूजा पाल को यूपी कैबिनेट में नहीं मिली जगह तो सपा ने कसा तंज, 'जो धोखा देकर गए हैं, वो...'
पूजा पाल को यूपी कैबिनेट में नहीं मिली जगह तो सपा ने कसा तंज, 'जो धोखा देकर गए हैं, वो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: आम लोगों को लगेगा झटका! अब आपके बिजली बिल में जुड़कर आएगा 'स्ट्रीट लाइट' का खर्च
उत्तराखंड: आम लोगों को लगेगा झटका! अब आपके बिजली बिल में जुड़कर आएगा 'स्ट्रीट लाइट' का खर्च
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
बिहार
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए 15 साल के खिलाड़ी की पोस्ट
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए पोस्ट
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
इंडिया
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
एग्रीकल्चर
Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
शिक्षा
JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget