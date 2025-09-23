हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Moradabad News: प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश, मुरादाबाद पुलिस ने किया बेनकाब

Moradabad News: प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमिका ने रची खौफनाक साजिश, मुरादाबाद पुलिस ने किया बेनकाब

UP News: प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमिका ने अपने ही परिवार वालों को हत्या के केस में फंसाने की खौफनाक साजिश रच डाली. पुलिस ने प्रेमिका सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 23 Sep 2025 02:14 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़की ने पहले  नींद की गोलियां देकर अपने घर वालों को मौत की नींद सुलाने की नाकाम कोशिश की. जब वह कामयाबी नहीं हुई तो फिर क्राइम पेट्रोल देख कर अपने घरवालों को हत्या के किसी केस में फंसाने की साजिश रच डाली. हालांकि पुलिस ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया.

बताया गया कि इस साजिश में उसका प्रेमी मनोज और उसका एक ममेरा भाई मंजीत भी शामिल हो गया. लड़की के प्रेमी ने अपने ममेरे भाई के साथ मिल कर योगेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी. आरोपियों ने हत्या के बाद योगेश के ही फोन से पुलिस को कॉल कर बताया कि "मैं योगेश बोल रहा हूँ और मेरी हत्या तीन लोग शोभराज, गौरव और कपिल करना चाहते हैं, ये तीनो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और जान लेना चाहते हैं. 

इस तरह बेनकाब हुई सारी साजिश

पुलिस ने योगेश का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताये गये नामों के आधार पर स्वाति के पिता शोभराज और दो भाइयों गौरव और कपिल के खिलाफ योगेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस जांच के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुए एक मुठभेड़ में मनोज और मंजीत पकड़े गये तो उन्होंने योगेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और स्वाति और मनोज की रची पूरी साजिश बेनकाब हो गयी. अब ये शातिर प्रेमिका और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

पुलिस मुठभेड़ में बदमाश एक बदमाश के पैर में लगी गोली

जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के गुरैठा गाँव के रहने वाले योगेश जाटव पेंटर का शव मैढा तैया गाँव को जाने वाले रास्ते पर 17/18 सितम्बर की रात पड़ा मिला था.  21 सितंबर की रात पुलिस को एक मोटर साईकिल पर जाते हुए दो संदिग्ध बदमाश दिखाई दिए पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया जिस पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के टांग में गोली लग गयी. पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और जब उन से पूछताछ की.

पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मनोज और मंजीत बताया है. पुलिस को आरोपियों ने बताया कि योगेश की हत्या इन्होने ही की थी और यह हत्या मनोज की प्रेमिका स्वाति ने अपने ही परिवार वालों को हत्या के केस में फंसाने के लिए कराई थी.

सैलून दुकान वाले प्यार करती थी लड़की

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि स्वाति की गांव के सैलून चलाने वाले मनोज से नजदीकियां थी. दोनों शादी करना चाहते थे. मगर उसके पिता और दोनों भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे. इसके बाद स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर परिवार वालों को रास्ते से हटाने योजना बनाई. उसने क्राइम पेट्रोल देखकर साजिश रची. इसके तहत गांव के किसी व्यक्ति की हत्या कर पिता और भाइयों को उसी केस में फंसाने की योजना बनाई गई. 

पुलिस के मुताबिक योजना को अंजाम देने के लिए मनोज ने अपने दोस्त एवं रिश्तेदार ममेरे भाई मंजीत को मोहरा बनाया मनोज और मंजीत 17/18 सितम्बर की देर शाम को गांव से बाहर मौढ़ा तेहिया में गांगन नदी के घाट पर पहुंचे, वहां दोनों किसी राहगीर का इंतजार करने लगे. उनका इरादा किसी भी ऐसे व्यक्ति की हत्या करना था जो गुरेठा गांव का निवासी हो ताकि आसानी से उसका इल्जाम स्वाति के परिवार पर मढ़ सकें. 

अपने बिछाए जाल में फंस गई स्वाती

पुलिस ने 21 सितम्बर की रात में हुई मुठभेड़ में असली गुनाहगार मनोज और मंजीत की गिरफ्तारी के बाद  इस पूरी साजिश की मास्टर माइंड स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया है. इंटर तक पढ़ी स्वाति ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर हत्या की यह पटकथा तैयार की थी. प्रेमी मनोज की गिरफ्तारी के बाद अपने बिछाए हुए जाल में वह खुद फंस गई.

Published at : 23 Sep 2025 02:14 PM (IST)
