मुरादाबाद: सोशल मीडिया पर नाम बदलकर लड़की से की दोस्ती, धर्म बदलने का बनाया दबाव, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, आरोपी ने अपना आशीष बताकर इंस्टाग्राम के जरिये पीड़िता से दोस्ती की. इसके बाद जब पीड़िता को आरोपी की सच्चाई पता चली तो आरोपी उसे धमकाने लगा. यह मामला कड़कड़ थाना क्षेत्र सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी सिटी रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर देने वाली महिला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रंगगंगा बिहार की रहने वाली हैं. उनका आरोप है कि उनकी पुत्री से शाहरुख नाम के युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया था. आरोपी युवक ने खुद को आशीष बताकर बातचीत शुरू की और धीरे-धीरे लड़की को अपने जाल में फंसा लिया.

आरोपी ने पीड़िता पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

उन्होंने बताया कि, जब पीड़िता को युवक की असली पहचान का पता चला तो आरोपी ने उसे डराना-धमकाना शुरू कर दिया. आरोप है कि युवक ने लड़की की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उस पर शादी का दबाव बनाया. इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया.

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. एसपी सिटी के मुताबिक आरोपी युवक गजरौला का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

