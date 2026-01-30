अयोध्या में पल्लवी पटेल का जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के अयोध्या के गांधी पार्क में आज शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया. गांधी पार्क में आयोजित धरने में कुर्मी समाज और भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस दौरान विधायक पल्लवी पटेल ने कुर्मी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक उसे अधिकार और कुर्सी नहीं मिलेगी.

इसके साथ ही विधायक पल्लवी पटेल ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया. दरअसल यह पूरा मामला थाना तारुन क्षेत्र के शिवकुमार वर्मा से जुड़ा है. कुछ दिन पहले शिवकुमार वर्मा के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया. इस मामले में पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिनमें माफिया और हिस्ट्रीशीटर दिलीप वर्मा का नाम भी शामिल है.

किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी- पुलिस

इन्हीं मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर आज गांधी पार्क में धरना दिया गया. प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गईं, जिससे माहौल और गर्म हो गया. वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी.

दिलीप वर्मा के खिलाफ 51 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

वहीं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिलीप वर्मा के खिलाफ 51 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. यह भी चर्चा है कि इस आयोजन के पीछे दिलीप वर्मा की फंडिंग रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है.

