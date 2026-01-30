हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में पल्लवी पटेल का जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

अयोध्या में पल्लवी पटेल का जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

Ayodhya News: विधायक पल्लवी पटेल ने कुर्मी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक उसे अधिकार और कुर्सी नहीं मिलेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या के गांधी पार्क में आज शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया. गांधी पार्क में आयोजित धरने में कुर्मी समाज और भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस दौरान विधायक पल्लवी पटेल ने कुर्मी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक उसे अधिकार और कुर्सी नहीं मिलेगी.

इसके साथ ही विधायक पल्लवी पटेल ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया. दरअसल यह पूरा मामला थाना तारुन क्षेत्र के शिवकुमार वर्मा से जुड़ा है. कुछ दिन पहले शिवकुमार वर्मा के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया. इस मामले में पुलिस ने 95 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिनमें माफिया और हिस्ट्रीशीटर दिलीप वर्मा का नाम भी शामिल है.

किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी- पुलिस

इन्हीं मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर आज गांधी पार्क में धरना दिया गया. प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गईं, जिससे माहौल और गर्म हो गया. वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी.

दिलीप वर्मा के खिलाफ 51 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

वहीं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिलीप वर्मा के खिलाफ 51 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. यह भी चर्चा है कि इस आयोजन के पीछे दिलीप वर्मा की फंडिंग रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है.

यूपी में अब 150 करोड़ तक की परियोजनाओं को मिलेगी आसानी से मंजूरी, CM योगी का विभागों को निर्देश

Published at : 30 Jan 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Pallavi Patel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
शिक्षा
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
हेल्थ
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
यूटिलिटी
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Embed widget