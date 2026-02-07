हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा घोटाला? मंत्री की सख्ती के बाद अफसरों के हाथ-पांव फूले

मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा घोटाला? मंत्री की सख्ती के बाद अफसरों के हाथ-पांव फूले

Moradabad News: बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने इस मामले में शिकायत की. उन्होंने पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए थे, शिकायत मिलते ही समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया था.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 07 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में संपन्न हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के संज्ञान में लेने और जांच के आदेश के बाद स्थानीय अधिकारियों में हड़कम्प मच गया है.  अब जिलाधिकारी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं. माना जा रहा है कि इसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है.

शिकायत की गयी थी कि 37 जोड़ों को अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से दिया गया. मामले ने तूल तब और पकड़ लिया, जब कुन्दरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने इस मामले में शिकायत की. उन्होंने पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए थे, शिकायत मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया था.

1600 जोड़ों का कराया गया था विवाह

जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में लगभग 1600 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था, जिसमें 37 जोड़े ऐसे भी थे जो अपात्र थे. इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई और उनके द्वारा प्रत्येक जोड़े का की दोबारा जांच की गई है. उन्होंने आगे बताया कि सबसे ज़्यादा मुंडापांडे ब्लॉक से 34 जोड़े अपात्र थे, जबकि शहर और दूसरे ब्लॉक से एक या दो आपात्री जोड़ पाए गए. कुछ लाभार्थियों को सामान भी नहीं मिल पाया था जो अब उनको दिया जा रहा है और जिन अधिकारियों द्वारा इन सब लाभार्थियों का सत्यापन किया गया था. उन सबके ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

जोड़ों को पूरा सामान भी नहीं दिया गया था

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नव दम्पत्ति को गृहस्थी का सारा सामान दिया जाता है. कई जगह शिकायतें मिलीं थी कि नव विवाहित जोड़ों को पूरा सामान भी नहीं दिया गया. अब जांच से पूरे महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है. कार्रवाई के जद में वे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्होंने इनका सत्यापन किया था.

और पढ़ें
Published at : 07 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS SCAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
ओटीटी
इस वीकेंड को बनाना है धमाकेदार, तो बिंज वॉच करें 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक ये नई फिल्में-सीरीज
इस वीकेंड को बनाना है धमाकेदार, तो बिंज वॉच करें ये नई फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Undisputed Champions: संघर्ष से शिखर तक लीग दिल्ली की चैंपियन कहानियाँ
IPO Alert: Biopol Chemicals IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
PFC–REC Merger Approved! Budget 2026 के बाद PSU NBFCs में बड़ा Gamechanger?| Paisa Live
India-US Trade Deal: America ने कर दिया भारत-रूस को लेकर बड़ा दावा | Donlad Trump | PM Modi
Delhi Janakpuri Case: गड्ढ़े में युवक की मौत पर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले- 'इसको लेकर भ्रम...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
ओटीटी
इस वीकेंड को बनाना है धमाकेदार, तो बिंज वॉच करें 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक ये नई फिल्में-सीरीज
इस वीकेंड को बनाना है धमाकेदार, तो बिंज वॉच करें ये नई फिल्में-सीरीज
विश्व
PM Modi Malaysia: मलेशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, जानें भारत के लिए क्यों खास होगा यह दौरा
मलेशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, जानें भारत के लिए क्यों खास होगा यह दौरा
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
ट्रेंडिंग
शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो
शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो
नौकरी
राष्ट्रीय आयुष मिशन में नौकरी का मौका, मिलेगी तगड़ी सैलरी; ऐसे कर सकते हैं आवेदन 
राष्ट्रीय आयुष मिशन में नौकरी का मौका, मिलेगी तगड़ी सैलरी; ऐसे कर सकते हैं आवेदन 
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget