उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में संपन्न हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के संज्ञान में लेने और जांच के आदेश के बाद स्थानीय अधिकारियों में हड़कम्प मच गया है. अब जिलाधिकारी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं. माना जा रहा है कि इसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है.

शिकायत की गयी थी कि 37 जोड़ों को अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से दिया गया. मामले ने तूल तब और पकड़ लिया, जब कुन्दरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने इस मामले में शिकायत की. उन्होंने पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए थे, शिकायत मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया था.

1600 जोड़ों का कराया गया था विवाह

जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में लगभग 1600 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था, जिसमें 37 जोड़े ऐसे भी थे जो अपात्र थे. इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई और उनके द्वारा प्रत्येक जोड़े का की दोबारा जांच की गई है. उन्होंने आगे बताया कि सबसे ज़्यादा मुंडापांडे ब्लॉक से 34 जोड़े अपात्र थे, जबकि शहर और दूसरे ब्लॉक से एक या दो आपात्री जोड़ पाए गए. कुछ लाभार्थियों को सामान भी नहीं मिल पाया था जो अब उनको दिया जा रहा है और जिन अधिकारियों द्वारा इन सब लाभार्थियों का सत्यापन किया गया था. उन सबके ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

जोड़ों को पूरा सामान भी नहीं दिया गया था

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नव दम्पत्ति को गृहस्थी का सारा सामान दिया जाता है. कई जगह शिकायतें मिलीं थी कि नव विवाहित जोड़ों को पूरा सामान भी नहीं दिया गया. अब जांच से पूरे महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है. कार्रवाई के जद में वे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्होंने इनका सत्यापन किया था.