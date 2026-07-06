हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद: 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट लगने से 14 साल की बच्ची की मौत

मुरादाबाद: 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट लगने से 14 साल की बच्ची की मौत

Muradabad News In Hindi: मुरादाबाद कटघर के भैंसिया गांव में 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर गिरने से हादसा हो गया. करंट लगने से एक किशोरी की मौत हो गई, एक युवती घायल है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 06 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. इस घटना में 14 वर्षीय बच्ची आलिया की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली रायमीन गंभीर रूप से घायल हो गई.

देर रात दोनों बच्चियां दुकान पर सामान लेने जा रही थीं. इसी दौरान तार टूटकर गिरा और दोनों करंट की चपेट में आ गईं. ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आलिया को मृत घोषित कर दिया. रायमीन का इलाज चल रहा है.

ओम प्रकाश राजभर के सपने में आए अखिलेश यादव! सुबह उठते ही भेजा गुड मॉर्निंग मैसेज

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

ग्राम प्रधान मोहम्मद शान और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जर्जर हाईटेंशन लाइन के तार पहले भी कई बार टूट चुके हैं. एक युवक उस्मान पहले भी इस हादसे में बाल-बाल बचा था, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक परिवार में शोक का माहौल है. ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस घटना के बाद बिजली विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. स्थानीय लोग नई लाइन लगाने और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय से छीनी गई ये पावर, इन 5 मुद्दों पर सभी की निगाहें

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट लगने से 14 साल की बच्ची की मौत
मुरादाबाद: 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट लगने से 14 साल की बच्ची की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Trust Meeting Live: चंपत राय की जगह स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बनेंगे महासचिव? ट्रस्ट के सदस्यों की बनी सहमति
Live: चंपत राय की जगह स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बनेंगे महासचिव? ट्रस्ट के सदस्यों की बनी सहमति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय से छीनी गई ये पावर, इन 5 मुद्दों पर सभी की निगाहें
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय से छीनी गई ये पावर, इन 5 मुद्दों पर सभी की निगाहें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 18 मंडलों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, लोगों को मिलेगा ये फायदा
यूपी के सभी 18 मंडलों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, लोगों को मिलेगा ये फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
महाराष्ट्र
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, डब्बावालों की सेवा रहेगी बंद; मुंबई-पुणे हाईवे भी ठप
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
विश्व
इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
इस्लामाबाद में PAF के इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या, अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की रची थी साजिश
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: पवित्र गुफा की ओर बढ़ा श्रद्धालुओं का जत्था, आस्था का अद्भुत नज़ारा
Viral News: पवित्र गुफा की ओर बढ़ा श्रद्धालुओं का जत्था, आस्था का अद्भुत नज़ारा
ABP NEWS
Viral News: कल तक पानी की आस, आज वही पानी कैसे बना आफत?
Viral News: कल तक पानी की आस, आज वही पानी कैसे बना आफत?
ABP NEWS
Viral News: एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड, अब कैसे निकल रहे हैं लोग?
Viral News: एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड, अब कैसे निकल रहे हैं लोग?
ABP NEWS
Mumbai Rains: अमिताभ बच्चन के 'जलसा' के बाहर सड़क बनी तालाब, वीडियो वायरल
Mumbai Rains: अमिताभ बच्चन के 'जलसा' के बाहर सड़क बनी तालाब, वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: CCTV में कैद मौत का मंजर, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
Viral News: CCTV में कैद मौत का मंजर, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल
Embed widget