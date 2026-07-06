मुरादाबाद: 11 हजार वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिरा, करंट लगने से 14 साल की बच्ची की मौत

मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. इस घटना में 14 वर्षीय बच्ची आलिया की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली रायमीन गंभीर रूप से घायल हो गई.

देर रात दोनों बच्चियां दुकान पर सामान लेने जा रही थीं. इसी दौरान तार टूटकर गिरा और दोनों करंट की चपेट में आ गईं. ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आलिया को मृत घोषित कर दिया. रायमीन का इलाज चल रहा है.

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बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

ग्राम प्रधान मोहम्मद शान और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जर्जर हाईटेंशन लाइन के तार पहले भी कई बार टूट चुके हैं. एक युवक उस्मान पहले भी इस हादसे में बाल-बाल बचा था, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक परिवार में शोक का माहौल है. ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. इस घटना के बाद बिजली विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. स्थानीय लोग नई लाइन लगाने और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

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