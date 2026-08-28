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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election 2027: मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर लगातार 5वीं बार झंडा गाड़ेगी सपा? 20 साल से BJP का सूखा

UP Election 2027: मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर लगातार 5वीं बार झंडा गाड़ेगी सपा? 20 साल से BJP का सूखा

2022 के चुनाव में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर सपा ने बहुत लंबे अंतर से जीत दर्ज की. सपा के मोहम्मद नासिर ने बीजेपी उम्मीदवार के के मिश्रा को 56,820 वोटों से हरा दिया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 11:37 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा में ग्रामीण नाम भले जुड़ा है, लेकिन यह गांव और शहर दोनों की आबादी वाली सीट मानी जाती है. इस सीट पर लगभग 55 फीसदी मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं और 45 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं की संख्या है. मुरादाबाद जिले की सबसे राजनीतिक सीट मुरादाबाद ग्रामीण मानी जाती है. 

मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीते कई चुनावों सपा की लगातार जीत हुई है. 2007, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर सपा ने जीत हासिल की. सपा के मोहम्मद नासिर मौजूदा विधायक हैं. पिछले चुनाव में बीजेपी ने के के मिश्रा को प्रत्याशी बनाया था. बसपा ने अकील चौधरी और कांग्रेस ने हाजी इकराम कुरैशी को टिकट दिया. 

मुरादाबाद की कांठ सीट पर फिर चलेगा सपा का जादू! क्या कहते हैं आंकड़े?

2026 में एसआईआर के बाद मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर लगभग 3,26,388 मतदाता बचे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर 3,91,869 मतदाता थे. यानि मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटे हैं. लगभग 65,481 वोटर्स कम हुए हैं. मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है. एससी और सामान्य वर्ग का वोट भी निर्णायक भूमिका में हैं.

मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर 2022 के नतीजे

1. सपा- 1,43,337
2. बीजेपी- 86,517
3. बसपा- 13,598
4. कांग्रेस- 2,595

2022 के चुनाव में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर सपा ने बहुत लंबे अंतर से जीत दर्ज की. सपा के मोहम्मद नासिर ने बीजेपी उम्मीदवार के के मिश्रा को 56,820 वोटों से हरा दिया. बीजेपी को लगभग 86 हजार वोट हासिल हुए. बसपा को सिर्फ 13 हजार वोट ही मिल पाए.

कांग्रेस की हालत वैसी ही जैसी अब तक के विशाल विश्लेषण में आपने देखा है. ओल्ड ग्रैंड पार्टी  कांग्रेस को 3 हजार वोट भी ना मिल पाए तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता वास्तव में चरम पर है. 

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 56.88 प्रतिशत और बीजेपी को 34.34 फीसदी वोट मिले. बीजेपी और सपा के बीच 22.54 प्रतिशत वोटों का बड़ा अंतर देखने को मिला. 2022 में सपा ने मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर जीत हासिल कर ली, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट के आंकड़े क्या कहते हैं और 2027 के लिए क्या संकेत देते हैं?

2024 लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट के नतीजे

1. सपा- 1,34,058
2. बीजेपी- 82,588
3. बसपा- 12,501

2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर सपा को जीत मिली. सपा की रूचिवीरा ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को 51,470 वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग 12 हजार वोट मिल पाए. 2022 के मुकाबले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के वोटों में 9,279 वोटों की कमी आई. जबकि बीजेपी के वोटों में 3,929 वोट की कमी हुई, लेकिन दोनों ही दल लगभग लगभग 2022 वाले आंकड़ें दोहराने में कामयाब रहे.

इसका मतलब साफ है कि मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर सपा के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने एकतरफा वोट किया तो हिंदू मतदाताओं ने भी बीजेपी की तरफ वोट किया, लेकिन दोनों ही चुनावों में बसपा का एससी वोट सपा की तरफ जाता दिखा है. 2027 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला होगा. लेकिन यह सीट को सपा का गढ़ माना जाता है.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Moradabad News UP POLITICS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 Vishal Vishleshan
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