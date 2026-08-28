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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद की कांठ सीट पर फिर चलेगा सपा का जादू! क्या कहते हैं आंकड़े?

मुरादाबाद की कांठ सीट पर फिर चलेगा सपा का जादू! क्या कहते हैं आंकड़े?

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर ने 43,178 वोटों से बीजेपी के राजेश चुन्नू को चुनाव हरा दिया. सपा ने कांठ सीट पर बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी को 91,514 वोट मिले.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 10:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में कांठ विधानसभा सीट मुरादाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है. कांठ विधानसभा संख्या 25 है. कांठ रामगंगा नदी के किनारे मौजूद है. यहां गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है. कांठ विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1957 में हुआ. इस विधानसभा सीट की खासियत यह है कि हर बार अपना विधायक बदल देती है. 

कांठ विधानसभा सीट पर राजनीतिक दल भी नए नए प्रयोग करते रहते हैं.  2012 में पीस पार्टी, 2017 में बीजेपी, 2022 में सपा ने इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट पर सपा पहले नंबर और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही. 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर कांठ सीट पर चुनाव जीते. बीजेपी ने राजेश सिंह चुन्नू को टिकट दिया था. बसपा ने आफाक अली खान, कांग्रेस ने मोहम्मद इसरार को प्रत्याशी बनाया था. 

2026 में एसआईआर के बाद कांठ विधानसभा सीट पर 3,71,072 मतदाता हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट पर 3,92,364 मतदाता थे. यानि एसआईआर के बाद 21,292 वोट कम हुए. कांठ सीट मुस्लिम, एससी और जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है. इस सीट पर सैनी समेत अति पिछड़ी जातियों का वोट भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है.

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2022 के विधानसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे

1. सपा- 1,34,692
2. बीजेपी- 91,514
3. बसपा- 36,341
4. AIMIM- 2,886
5. कांग्रेस- 1,470

सपा के कमाल अख्तर ने बीजेपी को 2022 में दी थी मात

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कमाल अख्तर ने 43,178 वोटों से बीजेपी के राजेश चुन्नू को चुनाव हरा दिया. सपा ने कांठ सीट पर बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी को 91,514 वोट मिले. सपा को 49.19 प्रतिशत और बीजेपी को 33.42 फीसदी वोट मिले.

सपा और बीजेपी के बीच 15.77 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. बसपा को 36,341 वोट मिले. कांग्रेस से ज्यादा वोट तो AIMIM को मिल गए, लेकिन ना तो AIMIM और ना ही कांग्रेस 3 हजार वोटों का आंकड़ा पार कर पाईं. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांठ सीट पर मुस्लिम वोट एक तरफा सपा को गए.

इसके अलावा सैनी और कश्यप समाज का कुछ-कुछ वोट सपा की तरफ गया, जबकि जाट, गुर्जर और ओबीसी की अन्य जातियों का वोट बीजेपी की तरफ गया. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज का वोट भी बीजेपी को हासिल हुआ. सपा ने बीजेपी के सैनी और कश्यप वोटों में सेंध लगाई. बीएसपी ने कांठ सीट पर एससी समाज का वोट लिया. जबकि एससी की कई अलग अलग जातियों का वोट बीजेपी और सपा दोनों को मिला. 

43 हजार से ज्यादा वोटों से जीती थी सपा

2022 के विधानसभा चुनाव में तो सपा ने लगभग 43 हजार से कांठ विधानसभा सीट जीत ली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट पर क्या कांठ की हांडी दोबारा चढ़ी या फिर बीजेपी ने परचम लहराया. यह समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले, इन आंकड़ों को देख लेते हैं.

2024 में लोकसभा चुनाव में कैसा रहा इस सीट पर हाल?

1. सपा- 1,27,838
2. बीजेपी- 99,599
3. बसपा- 28,613

2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांठ सीट पर जीत हासिल की. सपा पहले नंबर और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही. कांठ मुरादाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है. सपा की रूचिवीरा ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 28,239 वोटों से हरा दिया. बीएसपी को लगभग 28 हजार वोट मिले. 2022 की तुलना में 2024 में कांठ सीट पर सपा को 6,854 वोट कम मिले. 

ऐसा माना जा रहा है कि सैनी वोट सपा को नहीं मिला, जबकि 2022 में सैनी वोट सपा को मिला था. 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को 8,085 वोट ज्यादा मिले. बीजेपी के साथ सैनी एक बार फिर से आ गए, लेकिन एससी वोट का कुछ हिस्सा सपा के साथ गया, इसलिए बसपा को वोट 2022 के मुकाबले 2024 में कांठ सीट पर कम हुए. 

कांठ विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.60 लाख
2. एससी- 50 हजार
3. जाट- 40 हजार
4. सैनी- 26 हजार
5. क्षत्रिय- 15 हजार
6. ब्राह्मण- 10 हजार
7. कश्यप- 12 हजार
8. यादव- 5 हजार
9. प्रजापति- 8 हजार
10. गुर्जर- 6 हजार
11. अन्य पिछड़ा वर्ग- 35 हजार

मुस्लिम बाहुल्य सीट है कांठ विधानसभा

कांठ विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है. इस सीट पर मुस्लिम के बाद एससी मतदाता हैं. लेकिन ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट भी अच्छी खासी संख्या में हैं. जाट मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं. ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों की कुल संख्या एक अहम भूमिका निभाता है.

बीजेपी इस सीट पर ओबीसी और सामान्य वर्ग को एकजुट करने का रणनीति पर काम करती है. इसके अलावा एससी वोट पर सपा और बीजेपी दोनों की नजरें हैं. मुस्लिम के बाद ओबीसी वोट ही हार जीत तय करता है.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS Kanth News UP POLITICS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027 Vishal Vishleshan
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