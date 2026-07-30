पुराने विवाद में महिला पर फेंका तेजाब, समझौते का दबाव बना रहा था आरोपी

शामली में एक महिला पर तेजाब से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बताया गया कि पीड़िता ने करीब एक वर्ष पहले आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें समझौते का दबाव बनाया जा रहा था. तेजाब के हमले में महिला बुरी तरह झुलस हो गई, घायल महिला को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी करमु गांव की रहने वाले सोमपाल अपने परिवार के साथ डेयरी का काम करते हैं. बताया गया कि देर शाम उनकी पत्नी मुस्कान घर के बाहर कुत्ते को रोटी डालने गई थीं, तभी पड़ोस में रहने वाला राहुल पुत्र संजीव कुमार वहां पहुंचा और कथित रूप से गाली-गलौज करने लगा.

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विवाद के बाद आरोपी ने महिला पर फेंका तेजाब

आरोप है कि विवाद के दौरान राहुल ने मुस्कान पर तेजाब फेंक दिया. तेजाब के हमले में मुस्कान गंभीर रूप से झुलस गईं. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजन तत्काल उन्हें शामली के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया.

एक साल पहले आरोपी ने की थी मारपीट और छेड़छाड़

परिजनों का आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले भी राहुल ने मुस्कान के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी, जिसके संबंध में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. उनका कहना है कि आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहा था, लेकिन जब पीड़िता ने समझौता करने से इनकार कर दिया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. पीड़िता और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है. फिलहाल महिला का उपचार हायर सेंटर में जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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