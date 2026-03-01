Moradabad News: BJP मेयर का फोन नहीं उठाते DM, एसपी ने ली चुटकी- 'फोन भारी है'

यूपी के मुरादाबाद में प्रभारी मंत्री की बैठक में अधिकारियों की ओर से जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने का मुद्दा उठा. इस भरी बैठक में बीजेपी मेयर ने प्रभारी मंत्री से मुरादाबाद डीएम की शिकायत की है. उनका आरोप है कि डीएम फोन नहीं उठाते हैं. इस बीच एसपी ने चुटकी ली है. पुलिस कप्तान ने कहा कि भारी फोन है ना, आपने हल्का फोन लिया नहीं, इसलिए नहीं उठता है. इस बीच डीएम ने इशारा करते हुए एसपी से ऐसा न बोलने की अपील की.

कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने के निर्देश दे रहे हैं. सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक चल रही थी.

स्पीकर ने जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने के दिए सख्त निर्देश

यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने हाल ही में जनप्रतिनिधियों के फोन न उठाने और उनकी शिकायतों की अनदेखी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया था कि शासन स्तर से इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी हो और पहले से लागू निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए. इस दौरान उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के दायित्वों का भी जिक्र किया था. उनका ये भी कहना कि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है.

सीएम ने भी अफसरों को जनता से संवाद करने पर दिया जोर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ महीने पहले पुलिस अधिकारियों से लेकर अन्य अफसरों को जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने के सख्ती से निर्देश जारी किए थे. जनता से सीधा संवाद बनाने का संदेश भी दिया गया. सीएम का मानना है विकसित भारत में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है. यूपी को लेकर पिछले कुछ सालों में धारणा बदली है.