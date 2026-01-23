मुरादाबाद में हिन्दू सहेली को जबरन पहनाया बुर्का, पांच के खिलाफ FIR, जांच में जुटी पुलिस
Muradabad News: पीड़िता और बाकी छात्राएं एकसाथ ट्यूशन पढ़ने जाती हैं. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल है. जिसके बाद अब मामले में FIR दर्ज कार्रवाई शुरू की गई है. अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
उत्तर प्रदेश के मुरदाबबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र में बारहवीं की छात्रा को साथ पढ़ने वाले दूसरी धर्म की छात्राओं ने जबरन बुर्का पहनने का दबाब और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना को लेकर परिजनों के साथ हिन्दू संगठनों ने भी ऐतराज जताया और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पीड़िता और बाकी छात्राएं एकसाथ ट्यूशन पढ़ने जाती हैं. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल है. जिसके बाद अब मामले में कार्रवाई शुरू की गई है.
क्या है पूरा मामला ?
बिलारी के अब्दुल्ला मोहल्ला दक्षिणी निवासी देवेश चौधरी ने पुलिस से शिकायत की है कि उसकी नाबालिग बहन 12वीं में पढ़ती है. वह ट्यूशन पढ़ने शाह्कुंज कालोनी में जाती है. वहां उसके साथ अलीना नाम की लड़की भी पढ़ती है. यह सभी उसकी बहन को बहला-फुसलाकर बुर्का पहने का दबाब डाल रही हैं. यही नहीं मुस्लिम धर्म भी अपनाने का दबाब डाल रहीं हैं. अलीना के साथ मलिश्का, सविया,रियाशा और जहौरा भी हैं जो लगातार बहन पर प्रेशर बनातीं हैं.
बुर्का पहनाने का वीडियो हुआ वायरल
इस घटना में अब एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रा को बुर्का पहनाया जा रहा है, बाकी लडकियां निगरानी कर रही हैं. लेकिन किसी के आने की आहट पर ये सभी आगे बढ़ जाती हैं. इस वीडियो के बाद परिजनों समेत हिन्दू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है और बताया कि इलाके में शांति है और तनाव जैसी कोई बात नहीं है.आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
