महारष्ट्र के मुंबई के नज़दीक मीरा रोड के नया नगर में हुए धर्म पूछकर और कलमा पढ़ने के नाम पर ज़ैब ज़ुबैर अंसारी द्वारा चाकूबाजी हमले के बाद जांच अब और तेज हो गई है. इस मामले में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) एक्शन मोड में आ गई है और मुंबई समेत ठाणे के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस ने कुर्ला और मीरा रोड में आरोपी से जुड़े ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिनमें मोबाइल, लैपटॉप/टैब और पेन ड्राइव शामिल हैं, बरामद किए हैं. इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज और संदिग्ध साहित्य भी जब्त किया गया है, जिसकी अब गहन जांच की जा रही है. जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी किसी प्रतिबंधित संगठन के रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल का हिस्सा या उसका मोहरा बन चुका था. आरोपी के मोबाइल फोन से मिली जानकारी के आधार पर यह भी सामने आया है कि वह लगातार भड़काऊ और कट्टरपंथी कंटेंट देख रहा था.

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जुबैर के घर से संदिद्ग्ध दस्तावेज बरामद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी जुबेर के घर से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे उसके रेडिकलाइज होने की आशंका और मजबूत हुई है. फिलहाल पुलिस और एटीएस हर पहलू को वेरिफाई कर रही हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है. आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में बताया की वो ग़ाज़ा से लेकर दुनिया में मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म का बदला लेना चाहता था.

नोट में ‘ISIS’, ‘लोन वुल्फ’ और ‘जिहाद’ का जिक्र

जांच में एक और अहम खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के पास से एक नोट मिला है, जिसमें ‘ISIS’, ‘लोन वुल्फ’, ‘जिहाद’ और ‘गाज़ा’ जैसे शब्द लिखे गए थे. इस नोट में कुछ धमकी भरे वाक्य भी पाए गए हैं, जैसे.

‘LONE WOLVES WILL POUNCE ON YOU, You mushrikeen will see real jihad in bilad Hind from now!’

इसके अलावा नोट में कुछ असंगत और बिखरे हुए विचार भी लिखे गए थे, जैसे-

‘People, family, wives, parents… will leave you. May Allah guide them. Gaza will only be free by…’

एटीएस फिलहाल इस नोट की फॉरेंसिक और साइकोलॉजिकल एंगल से जांच कर रही है, ताकि आरोपी के इरादों और मानसिक स्थिति को समझा जा सके. अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में आरोपी के संभावित मकसद को लेकर संदेह पैदा होने के बाद ही यह मामला एटीएस को ट्रांसफर किया गया.

घायलों की हालत: एक की स्थिति गंभीर

इस हमले में घायल राजकुमार मिश्रा और सुब्रतों सेन दोनों लोगों को घटना के तुरंत बाद पास के वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया. सुब्रतों सेन की तबीयत में सुधार है. घायल राजकुमार मिश्रा की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उन्हें ICU में रखा गया है. अस्पताल लाए जाने के वक्त उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला लिया. सर्जरी के बाद भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

जांच जारी, हर एंगल पर नजर

पूरे मामले में एटीएस और स्थानीय पुलिस मिलकर जांच कर रही हैं. रेडिकलाइजेशन, डिजिटल फुटप्रिंट, बरामद दस्तावेज और आरोपी के नेटवर्क. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल एजेंसियां किसी भी संभावित आतंकी कनेक्शन या साजिश से इनकार नहीं कर रही हैं और हर एंगल को गहराई से खंगाला जा रहा है.

उधर सुब्रतो सेन का बयान भी सामने आया है, उसके मुताबिक आरोपी ने उसे और सुपरवाईजर पर धर्म पूछ कर हमला किया. उसने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई थी.

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