कपसाड कांड: किडनैप हुई लड़की सकुशल बरामद, पुलिस ने घरवालों को सौंपा, कड़ी सुरक्षा में पहुंची घर

मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में पुलिस ने पीड़िता रूबी को पांच दिन बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया. मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित आशा ज्योति केंद्र से कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार रूबी को घर ले गया. इस दौरान पीड़िता और उसके परिजनों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की.

पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद कोर्ट में रूबी के बयान को लेकर कई तरह के क़यास चल रहे थे लेकिन, सोमवार को तमाम बातों पर विराम लग गया. रूबी ने अपने घर जाने के इच्छा जताई थी, जिसके बाद शाम पुलिस अधिकारी रूबी के पिता, भाई और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को साथ लेकर मेडिकल स्थित आशा ज्योति केंद्र पहुंचे.

पुलिस ने रूबी को परिजनों के सुपुर्द किया

पुलिस की मौजूदगी में करीब दो घंटे तक चली कागजी कार्रवाई के बाद रूबी को परिजनों को सौंपा गया. मौके पर तीन सर्किल के सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही. रूबी मुंह पर शॉल लपेटे पुलिस सुरक्षा में आशा ज्योति केंद्र से बाहर निकली.

पिता और भाई लेने पहुंचे आशा केंद्र

बाहर मौजूद मीडियाकर्मियों ने उससे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने चुप्पी बनाए रखी. इसके बाद परिजन निजी वाहन से उसे सीधे घर ले गए. जानकारी के मुताबिक आशा ज्योति केंद्र पर दो दिन रूबी की काउंसलिंग भी की गई. सोमवार को उसका भाई नरसिंह और पिता सतेंद्र कुमार आशा केंद्र पहुंचे, जहां नियमों के मुताबिक़ उसे परिजनों को सौंप दिया गया.

गौरतलब है कि 8 जनवरी को कपसाड़ गांव में रूबी की मां सुनीता की हत्या कर युवक पारस सोम ने रूबी का अपहरण कर लिया था. पुलिस ने एक दिन पहले हरिद्वार के पास से पारस सोम को गिरफ्तार कर रूबी को उसके कब्जे से बरामद किया था. कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद रविवार को रूबी को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया था.

कानपुर में प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप, हिन्दू संगठनों ने किया हंगामा, 4 पुलिसकर्मी निलंबित



