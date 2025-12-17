मेरठ में हिंदुओं को किससे खतरा? घरों के बाहर लगे पलायन के पोस्टर, लिखा- 'एक अधर्मी के कारण...'

मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र की शताब्दीनगर सेक्टर पांच कॉलोनी में मंगलवार रात सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए. कॉलोनी वासियों ने पुलिस पर विशेष समुदाय के व्यक्ति की झूठी शिकायत पर एक युवक को हिरासत में लेकर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

पुलिस की कार्रवाई से नाराज दो दर्जन से अधिक लोगों ने अपने मकानों पर पलायन को पोस्टर चस्पा कर दिए. सूचना पर पहुंची पुलिस का कॉलोनी वासियों ने पुलिस का घेराव किया और महिला को धमकी देने का अरोप लगाया. कॉलोनी वासी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने कॉलोनी निवासी एक युवक पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया और पुलिस का तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर कॉलोनी के दर्जनों लोग पार्क में टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए.

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

कॉलोनी निवासी राजेंद्र पाल ने बताया कि सोमवार देर रात विशेष समुदाय का एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक महिला के मकान पर पहुंचा. अपनी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर व्यक्ति ने महिला के घर पर हमला करने का प्रयास किया. लोग एकत्र हुए और उसे समझाने का प्रयास किया.

राजेंद्र पाल के मुताबिक, इसके उक्त व्यक्ति ने उसके कॉलोनी के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, इसके बाद उसने पुलिस को बुला लिया. पुलिस कॉलोनी में पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की और महिला के बेटे को हिरासत में ले लिया. अब पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

'गाली-गलौज का विरोध करने पर देता है केस में फंसाने की धमकी'

मोहल्ले के रहने वाले पिंटू कुमार ने बताया कि व्यक्ति ने पहले भी एक युवक पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. पिंटू ने कहा कि, शख्स आए दिन कॉलोनी के लोगों के साथ गाली गलौच करता है और विरोध करने पर पुलिस केस करने की धमकी देता है. वहीं हंगामे की सूचना पर सीओ ब्रह्मपुरी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन बात नही बन सकी.