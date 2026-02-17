हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार और बेटी फरार, जासूसी के आरोपों की होगी जांच

मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार और बेटी फरार, जासूसी के आरोपों की होगी जांच

Meerut News: मेरठ में मां-बेटी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है. यह कार्रवाई एक महिला रुखसाना की शिकायत पर की गई है.जबकि महिला की बेटी एनम फरहत अभी फरार है.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Feb 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते 30 सालों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद उर्फ नाजिया को गिरफ्तार किया है. वह यहां जली कोठी में रह रही थी. जबकि उसकी बेटी एनम फरहत अभी फरार है. मां-बेटी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है. जिसकी तलाश पुलिस अभी कर रही है. यह कार्रवाई एक महिला रुखसाना की शिकायत पर की गयी है.

इस पूरी घटना ने स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस की पोल खोल दी है. क्यूंकि 30 वर्षों से इस तरह से रहना कई सवाल खड़े कर रहे हैं. अब पुलिस अधिकारी इस मामले में छानबीन में जुटे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,शहर के जली कोठी स्थित नादिर अली बिल्डिंग के ब्रास बैंड कारोबारी फरहत मसूद ने वर्ष 1988 में पाकिस्तान के लाहौर में सबा मसूद से निकाह किया था. जिसके बाद व लॉन्ग टर्म वीजा अपर भारत रहने आई. आरोप है कि साल 1993 में सबा पाकिस्तान गईं और वहां बेटी एनम फरहत को जन्म दिया. इसके बाद मां-बेटी फर्जी कागजातों के आधार पर मेरठ लौट आईं और जली कोठी में ही रहने लगीं. यही नहीं इन दोनों ने अलग-अलग नामों से वोटर आईडी बनवाए और वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा लिया.

प्रॉपर्टी विवाद में हुआ खुलासा

इस मामले का खुलासा प्रॉपर्टी विवाद में हुआ. स्थानीय महिला रुखसाना इसको लेकर देहली गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. जिसमें फर्जी दस्तावेज, अवैध रूप से देश में रहना और कई मामलों की शिकायत की गयी है. जिसके बाद पुलिस और एजेंसियों के कान खड़े हो गए.

पुलिस ने गिरफ्तार कर शुरू की जांच

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सबा मसूद उर्फ नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जबकि बेटी एनम अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. खुफिया विभाग ISI कनेक्शन की भी जांच में जुटा हुआ है, क्योंकि आरोप है कि सबा के पिता भी ISI से जुड़े थे.

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Published at : 17 Feb 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Fake Document UP NEWS Meerut News
