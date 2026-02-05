मऊ: ससुर ने डांटा तो बहू ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या, पुलिस ने चार आरोपी किए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के थाना सराय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत चोरपाखुर्द गांव में 1 फरवरी को हुए घृणित हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. अमरूद के बगीचे में गला रेतकर की गई किसान की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की बहू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस हत्या को अंजाम पारिवारिक कलह और अवैध संबंधों के चलते दिया गया है.

ससूर की डांट से नराज होकर प्रेमी से कराई हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक सुबच्चन का बेटा दो साल पूर्व रोजगार के सिलसिले में दुबई गया था. घर पर उसकी पत्नी पिंकी अपने सास रामवती और ससुर सुबच्चन के साथ रहकर खेती-बाड़ी का कार्य देख रही थी. इसी दौरान पिंकी के रिश्तेदारी में आने वाले युवक राममिलन से अवैध उसके संबंध बन गए. दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत और चोरी-छिपे मुलाकातें होने लगीं, जिसकी चर्चा गांव में वालो को हो गई थी.

जब इसकी जानकारी ससुर सुबच्चन को हुई तो, उन्होंने बहू को फटकार लगाई. यहीं डांट पिंकी को नागवार गुजरी और उसने अपने प्रेमी राममिलन को सारी बात बताई. इसके बाद ही दोनों ने ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

प्रेमी ने दो साथियों के साथ गला रेत उतारा मौत के घाट

पुलिस के अनुसार, आरोपी राममिलन ने हत्या की योजना बनाकर अपने दो साथियों को शामिल किया. एक साथी सूअर काटने का काम करता था, जबकि दूसरा मछली काटने में माहिर था. आरोपियों ने पहले ससुर से दोस्ती बढ़ाई और फिर पार्टी के बहाने उन्हें अमरूद के बगीचे में बने फार्म हाउस पर बुलाया.

जब ससुर सुबच्चन फार्म हाउस पर पहुंचा तो, उसे दोनों साथियों ने जमकर शराब पिलाई. इसके बाद एक साथी ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे साथी राममिलन ने पीछे से मुंह दबाकर चाकू से गला रेत दिया. कुछ ही देर में सुबच्चन की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या का वीडियो बनाकर प्रेमिका को भेजा

अगली सुबह अमरूद के बगीचे में सुबच्चन का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी पहलुओं पर जांच शुरू की. जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या के बाद आरोपी राममिलन ने पूरी वारदात का वीडियो बनाया और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रेमिका पिंकी को भेज दिया. यह वीडियो ही पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ.

पुलिस की सघन जांच में पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया. इस मामले में मृतक की बहू पिंकी राजभर समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में सबूत मजबूत हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.