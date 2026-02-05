मुस्लिम और दलित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब? सपा नेता का बीजेपी पर गंभीर आरोप

संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल से उस वक्त बड़ी खबर सामने आई जब समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनावों से पहले बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया. आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पाण्डेय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेंहदावल तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. सपा का दावा है कि हार के डर से बीजेपी ने प्रशासन के साथ मिलकर मुस्लिम और दलित मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब कर दी है.

वहीं एनडीए घटक दल निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी ने सभी आरोपों को प्रोपगंडा फैलाने व भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया है. इसके साथ ही इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने निष्पक्ष जाँच की बात कही है.

बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से 'PDA' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान जयराम पाण्डेय ने जिलाधिकारी को सबूतों से भरी एक पूरी फाइल जिलाधिकारी को सौंपी और बताया कि कैसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी S.I.R.प्रक्रिया की आड़ में 'फॉर्म-7' का दुरुपयोग किया जा रहा है.

बीएलओ को डरा-धमका रहे हैं दबंग लोग- सपा

सपा नेता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि गोईठहां, बनेथू और पोखर भिटवा जैसे दर्जनों गांवों में कुछ दबंग लोग बीएलओ को डरा-धमका रहे हैं और उनसे जबरन फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर करवाकर सपा समर्थकों के नाम कटवा रहे हैं. सपा नेता नेता जयराम पाण्डेय ने कहा कि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है. बीएलओ को डराया जा रहा है, मतदाताओं के हक छीने जा रहे हैं. हमने सबूत जिला प्रशासन को दे दिए हैं. अगर इस धांधली में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी. हम एक बहुत बड़ा जन-आंदोलन खड़ा करेंगे.

बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पाण्डेय पर पलटवार करते हुए उनके सभी आरोपों का बेबुनियाद और निराधार बताया उन्होंने कहा कि ये सभी फर्जी बाते हैं. उन्होंने कहा कि हम और हमारी पार्टी केवल SIR के लिए कार्य कर रही है हम लोग फार्म 6 भरवा कर जिन लोगों का सूची में नाम नहीं दर्ज था उन वोटर का नाम दर्ज कराने का कार्य किया जा रहा है.

अखिलेश यादव के पोस्ट पर भी विधायक ने दिया जवाब

विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि जहां तक फार्म 7 की बात की जाए उसको भरने का या आपत्ति करने का कार्य उस गांव या बूथ के हर व्यक्ति का अधिकार है परन्तु ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग वर्षों से कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम चोरी का आरोप लगाते चले आ रहे हैं. ये दुष्प्रचार कर भारतीय जानता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे है. अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट के सवाल पर विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी को अगर कोई गाली दे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है.