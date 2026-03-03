उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार को चंद्रग्रहण के सूतक काल को देखते हुए सभी मंदिरों को कपाट बंद कर दिए गए हैं. राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर के बाहर भी मुख्य द्वार पर मंदिर बंद होने का बोर्ड लगा दिया गया है. चंद्र ग्रहण काल से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो गया है. मंदिर प्रशासन की ओर से चंद्रग्रहण और सूतक काल को देखकर ही भक्तों को आने की सलाह दी गई है.

राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं. लेकिन, आज सूतक काल के शुरू होने के साथ ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं. मंदिर के गर्भगृह के कपाट चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद ही खोले जाएंगे. जब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे तब तक भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे.

सूतक काल लगने के बाद बंद हुए कपाट

हनुमान मंदिर के पुजारी ने लोगों से अपील की है कि सूतक काल शुरू हो गया है. ऐसे में अभी पूजा अर्चना नहीं हो सकती हैं. मंदिर परिसर में जो भी श्रद्धालु से उन्हें जाने के अपील की गई है. इसके साथ ही मंदिर के बाहर भी बोर्ड लगाकर उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई हैं कि सूतक काल की वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं. ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही भगवान के दर्शन हो पाएंगे.

यूपी में सभी मंदिरों के कपाट बंद

बता दें कि आज चंद्रग्रहण का सूतक का आज सुबह क़रीब नौ बजे से ही शुरू हो गया है. जिसके बाद प्रदेश के सभी मंदिरों को के कपाट बंद कर दिए गए हैं. सूतक काल और चंद्र ग्रहण का समय आज रात साढ़े आठ बजे तक रहेगा. तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. ऐसे में मंदिरों प्रशासन की ओर से समय देखकर ही दर्शनों के लिए आने की अपील की गई है.

यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर समेत तमाम मंदिर के कपाट आज चंद्रग्रहण की वजह से बंद रहेंगे. भक्तों को कोई परेशानी न हो इसे देखते हुए पहले ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

