हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा: शंकराचार्य मामले में दिनेश फलहारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पॉलीग्राफ जांच की मांग तेज

मथुरा: शंकराचार्य मामले में दिनेश फलहारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पॉलीग्राफ जांच की मांग तेज

Shankaracharya Controversy: मथुरा विवाद में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे आरोपों को दिनेश फलहारी ने साजिश बताया. उन्होंने आशुतोष पांडेय के नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट और जांच की मांग की है.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

मथुरा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को लेकर बड़ा विवाद और गंभीर आरोप सामने आए हैं. दिनेश फलहारी ने शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले छात्रों और हिस्ट्रीशीटर आशुतोष पांडेय का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की है. फलहारी महाराज ने इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है और खुद को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकियों का आरोप लगाया है.

आरोप है कि आशुतोष पांडेय ने नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को POCSO जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की साजिश रची है. साथ ही उसके खिलाफ गौकशी, धोखाधड़ी और दर्जनों फर्जी आरोपों का लंबा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है. मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है.

आरोपी पर पहले से ही 20 गंभीर मुकदमे दर्ज

पीड़ित मनीष चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी स्कॉर्पियो कार नंबर UP 85 CE 6943 के संबंध में थाना गोविन्द नगर, जनपद मथुरा में मु.अ.सं. 161/2024 धारा 406/420/506 भा.दं.सं. के अंतर्गत विधिवत मुकदमा पंजीकृत है. जांच आख्या के अनुसार निम्न तथ्य संज्ञान में आए हैं. आशुतोष पाण्डेय पुत्र राजेंद्र पाण्डेय, निवासी कांधला, जनपद शामली द्वारा मेरी गाड़ी गलत तरीके अपने कब्जे में ली गई. अभिलेखीय परीक्षण में आरोपी का विस्तृत आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया. जिसमें विभिन्न जनपदों में लगभग 20 गंभीर मुकदमे दर्ज पाए गए.

शंकराचार्य पर लगाए सभी आरोप गलत- मनीष चतुर्वेदी

पीड़ित मनीष चतुर्वेदी ने आगे कहा कि इतने व्यापक आपराधिक इतिहास के बावजूद वाहन की बरामदगी अब तक नहीं होना गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है. यह स्पष्ट है कि आरोपी की कार्यप्रणाली विवाद खड़ा करना, झूठे प्रकरण गढ़ना और विधिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करना रही है. जहां तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का प्रश्न है, उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है.

ये भी पढ़िए- UP में जनगणना: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कर दी बड़ी मांग, धर्म और OBC वर्ग का जिक्र, लिखी चिट्ठी

Published at : 26 Feb 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Mathura News UP NEWS Avimukteshwaranand Saraswati
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: शंकराचार्य मामले में दिनेश फलहारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पॉलीग्राफ जांच की मांग तेज
मथुरा: शंकराचार्य मामले में दिनेश फलहारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पॉलीग्राफ जांच की मांग तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghazipur News: उसरी कांड में कोर्ट सख्त, समन तामील न होने पर पुलिस से मांगा जवाब, जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट तलब
गाजीपुर: उसरी कांड में कोर्ट सख्त, समन तामील न होने पर पुलिस से मांगा जवाब, जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट तलब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सत्यम पंडित गिरफ्तार, नॉनवेज बेच रहे दुकानदार को धमकी देने का Video हुआ था वायरल
गाजियाबाद: सत्यम पंडित गिरफ्तार, नॉनवेज बेच रहे दुकानदार को धमकी देने का Video हुआ था वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ की तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ...राहुल को गद्दार बताओ? | Rahul Gandhi | Congress
PM Modi Israel Defence Mega Deal | Iron Dome,Sudarshan Chakra और India का Missile Shield| Paisa Live
ABP Report: जापान में योगी का 'जादू' चल गया! | CM Yogi in Japan | MAGLEV Train | Video Viral
Chitra Tripathi: Shankaracharya पर खुली नई फाइल, साजिश या सच्चाई?! | Avimukteshwaranand
Mutual Fund Classification Rules 2026 | SEBI Updates और Fund Types समझें | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी के इजरायल दौरे से भड़के जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, कहा- भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले...
PM मोदी के इजरायल दौरे से भड़के जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, कहा- भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले...
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget