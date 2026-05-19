पंचायत मतदाता सूची फर्जीवाड़ा मामले में आजमगढ़ पुलिस का एक्शन, ग्राम प्रधान गिरफ्तार

आजमगढ़ में पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा और कूटरचित हस्ताक्षर कर हेरफेर करने के मामले में जीयनपुर पुलिस ने वांछित ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई.

पुलिस के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान विकास खंड अजमतगढ़ से जमा की गई मतदाता पांडुलिपियों की जांच में ग्राम अंजान शहीद वार्ड संख्या 10 से 15 तक की फर्जी पांडुलिपि सामने आई थी. जांच में पाया गया कि मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम जोड़ने और हटाने के लिए बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे.

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जांच में ग्राम प्रधान सहित इन लोगों के सामने आए नाम

विवेचना में यह भी सामने आया कि विकास खंड अजमतगढ़ में कार्यरत कर्मचारी संतोष कुमार भाष्कर ने ग्राम प्रधान मोहम्मद अजीम, उसके सहयोगी नदीम अहमद तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी पांडुलिपि तैयार कर उसे मूल सूची में शामिल कराया. इससे पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अवैध हेरफेर किया गया और निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुई.

वांछित ग्राम प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस मामले में थाना जीयनपुर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले अक्षय कुमार, संतोष कुमार भाष्कर और नदीम अहमद को गिरफ्तार किया था. वहीं अब वांछित ग्राम प्रधान मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद नुमान खान निवासी ग्राम अंजान शहीद थाना जीयनपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जीयनपुर थाना क्षेत्र के विकासखंड अजमतगढ़ में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची फर्जी वाला किया गया था जिसके चलते जीयनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पांच लोग नामजद थे, तीन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है. आज ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने बताया कि विशेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा.

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