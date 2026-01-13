मथुरा: सांप ने काटा तो जेब में जिंदा लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, मचा हड़कंप, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. बताया गया है कि मथुरा में ई-रिक्शा चालक को सांप ने काट लिया है. इसके बाद रिक्शा चालक ने जो किया वह हैरान करने वाला था. सांप के काटने के बाद रिक्शा चालक अपने साथ उस सांप को अपने अस्पताल लेकर पहुंच गया है. ई-रिक्शा चालक ने अस्पताल पहुंचकर जब अपनी जेब से सांप को बाहर निकाला तो आसपास हड़कंप की स्थिति बन गई. लोग घबरा कर इधर-उधर दौड़ने-भागने लगे.



इस संबंध में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि मथुरा नगर का निवासी ई-रिक्शा चालक दीपक (39) सोमवार को अपनी जेब में करीब डेढ़ फुट लम्बा सांप लेकर अस्पताल में आया और कहा कि इसी सांप ने उसे काटा है लिहाजा उसे ‘एंटी वेनम इंजेक्शन’ (जहर के प्रभाव से बचाने वाला इंजेक्शन) लगाया जाए.

पुलिस ने अपने कब्जे में लिया सांप

डॉक्टर ने मीडिया को यह भी बताया कि जब उन्होंने मरीज दीपक से कहा कि वह सांप को अस्पताल के बाहर छोड़कर आये क्योंकि इससे दूसरे मरीजों को खतरा हो सकता है. इस पर वह डॉक्टर की बात को मानने को तैयार नहीं हुआ. वह अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन करने लगा. लिहाजा दीपक के न मानने पर डॉक्टरों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दीपक से सांप को अपने कब्जे में लिया.

मरीज का इलाज कर भेजा गया घर

अग्रवाल ने बताया कि उसके बाद दीपक को एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया और वह अपने घर चला गया. हालांकि उन्हें शक था कि सांप दीपक का ही था. उन्होंने यह भी कहा कि मरीज के साथ सांप जीवित अवस्था में था, इसी वजह से अन्य मरीजों की जान को भी खतरा था. हालांकि, यूपी में यह कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं. यह मामला चर्चाओं मे हैं.