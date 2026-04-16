मथुरा: वृंदावन नाव हादसे में 15 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी

मथुरा जिला प्रशासन ने पिछले सप्ताह वृन्दावन में हुए नौका हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी. जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जांच के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा को नियुक्त किया है.

यह हादसा शुक्रवार, 10 अप्रैल को हुआ था, जब पंजाब से आए तीर्थयात्रियों को लेकर एक नौका जुगल घाट से देवराहा बाबा घाट की ओर जा रही थी. केशी घाट के पास नौका पीपा पुल से टकराकर यमुना नदी में पलट गई थी.

मथुरा जिलाधिकारी ने नाव हादसे पर क्या कहा?

मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने हादसे पर कहा कि दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई. आठ अन्य घायल हो गए, जबकि 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. एक व्यक्ति लापता है और शव की तलाश के लिए अभियान अब भी जारी है.'

जांच अधिकारी एडीएम वर्मा को हादसे के कारणों का पता लगाने और सुरक्षा मानकों की चूक की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है. प्रशासन ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर घटना से संबंधित जानकारी रखने वाले गवाहों और संगठनों से अपने बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया है.

जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो जानकारी देना चाहता है, वह 23 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच एडीएम कार्यालय में लिखित या मौखिक रूप से अपना बयान दर्ज करा सकता है.'

नाव पलटने से हुआ था हादसा

यह हादसा 10 अप्रैल को वृंदावन के पास उस समय हुआ था जब एक नाव यमुना नदी में पलट गई. बताया जा रहा है कि नाव में सवार अधिकांश लोग पंजाब के रहने वाले थे और वे एक धार्मिक यात्रा पर वृंदावन आए हुए थे. ये सभी यात्री लुधियाना और मुक्तसर जिले के लगभग 150 श्रद्धालुओं के समूह का हिस्सा थे.

घटना के समय नाव में दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे. बताया जाता है कि नाव नदी के बीच में अचानक गहरे पानी की ओर चली गई और किसी भारी वस्तु से टकरा गई, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठी और पलट गई. इस हादसे में कई लोग पानी में बह गए.

ये भी पढ़ें: नोएडा हिंसा में बाहरी तत्वों के शामिल होने का खुलासा, गिरफ्तार 66 लोगों में 45 नहीं हैं मजदूर