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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में आज तेज धूप के साथ लोगों को सताएगी गर्मी, 33 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में आज तेज धूप के साथ लोगों को सताएगी गर्मी, 33 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रविवार (12 अप्रैल) की सुबह 6 बजे मौसम ठंडा बना रहेगा. इसके बाद गर्मी बढ़ने वाली है. सुबह का तापमान 21 डिग्री के करीब है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 12 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है. दो दिनों से चल रही तेज हवाओं के कारण मौसम में हल्की ठंडक और प्रदूषण देखने को मिली है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले दिनों से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है. अगले हफ्ते तक लगातार मौसम इसी तरह रहने की संभावना है. 

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी. जिससे एनसीआर में गर्मी अपना कहर बरपाएगी. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए अगले कुछ दिन मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं. एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ उमस लोगों को परेशान करेगी. वहीं दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम की बात करें तो शुष्क बना रहेगा.

कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (12 अप्रैल) की सुबह 6 बजे मौसम ठंडा बना रहेगा. इसके बाद गर्मी बढ़ने वाली है. सुबह का तापमान 21 डिग्री के करीब है. रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच सकता है.

फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं है. हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. मौसम में 49 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ने वाली है. दोपहर में तेज धूप देखने को मिलेगी, जबकि सुबह और शाम के मौसम में ठंडक से राहत मिलेगी. 

अगले कुछ दिनों में बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार (13 अप्रैल) से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग द्वारा जारी 7 दिनों की भविष्यवाणी के अनुसार 11 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. 

12 अप्रैल को अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 13 और 14 अप्रैल को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तापमान 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा. 15 अप्रैल को तापमान बढ़कर 36 डिग्री और 16 अप्रैल को 37 डिग्री तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही 17 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें: Delhi News: अब सीधे LG तक पहुंचेगी दिल्ली के लोगों की शिकायत, ‘एलजी लिसनिंग पोस्ट’ प्लेटफॉर्म एक्टिव

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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