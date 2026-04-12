Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में आज तेज धूप के साथ लोगों को सताएगी गर्मी, 33 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रविवार (12 अप्रैल) की सुबह 6 बजे मौसम ठंडा बना रहेगा. इसके बाद गर्मी बढ़ने वाली है. सुबह का तापमान 21 डिग्री के करीब है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है. दो दिनों से चल रही तेज हवाओं के कारण मौसम में हल्की ठंडक और प्रदूषण देखने को मिली है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले दिनों से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है. अगले हफ्ते तक लगातार मौसम इसी तरह रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी. जिससे एनसीआर में गर्मी अपना कहर बरपाएगी. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए अगले कुछ दिन मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं. एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ उमस लोगों को परेशान करेगी. वहीं दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम की बात करें तो शुष्क बना रहेगा.
कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम?
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (12 अप्रैल) की सुबह 6 बजे मौसम ठंडा बना रहेगा. इसके बाद गर्मी बढ़ने वाली है. सुबह का तापमान 21 डिग्री के करीब है. रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच सकता है.
फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं है. हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. मौसम में 49 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ने वाली है. दोपहर में तेज धूप देखने को मिलेगी, जबकि सुबह और शाम के मौसम में ठंडक से राहत मिलेगी.
अगले कुछ दिनों में बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार (13 अप्रैल) से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है. मौसम विभाग द्वारा जारी 7 दिनों की भविष्यवाणी के अनुसार 11 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
12 अप्रैल को अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 13 और 14 अप्रैल को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तापमान 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा. 15 अप्रैल को तापमान बढ़कर 36 डिग्री और 16 अप्रैल को 37 डिग्री तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही 17 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है.
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Source: IOCL