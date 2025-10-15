बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की थी और उनका उनका हाल-चाल जाना था. जिसके बाद आज बुधवार को वो अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मथुरा में आयोजित होने वाले अक्षत वितरण समारोह में आज शामिल होंगे, इस दौरान वो ब्रजवासियों को पीले चावल देकर देंगे अपनी यात्रा में आने का निमंत्रण देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान करेंगे.

अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे धीरेंद्र शास्त्री

धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नम्बर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृन्दावन तक सनातन एकता पदयात्रा निकालने वाले है. जिसके लिए आज वो ब्रजवासियों को पीले चावल देकर निमंत्रित करेंगे. पंडित धीरेंद्र कृष्ण आज दोपहर लगभग तीन बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

अक्षत वितरण समारोह के माध्यम से धीरेंद्र शास्त्री जिले के प्रधानों, समाजसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और अन्य सभी ब्रजवासियों को पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देंगे. उनकी इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान हैं. पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार सभी हिन्दुओं को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं. इसी क्रम में अब वो ये यात्रा निकालने जा रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज को भी दिया निमंत्रण

सोमवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन के श्रीराधे हित केलिकुंज आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाक़ात की थी और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना. उन्होंने प्रेमानंद महाराज को अपनी पदयात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और सनातन की एकता पर चर्चा की.

बता दें प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही हैं. दो अक्टूबर को उनके आश्रम से जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनकी रात्रिकालीन पदयात्रा स्थगित रहेगी. प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब है, जिसकी वजह से हफ्ते में पांच दिन उनकी डायलसिस होती है.