Haridwar News: धार्मिक नगरी हरिद्वार, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान करने और भगवान का आशीर्वाद पाने आते हैं. लेकिन इसी पवित्र धरती से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उत्तराखण्ड में हरिद्वार की हर की पौड़ी में लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हुए एक ठग का कारनामा कैमरे में कैद हुआ है.

खाना दिलाने के बहाने ठगते नज़र आए दो लोग

इस वीडियो में एक शख्स लोगों के पास जाकर उनसे कहता है कि वह कई दिनों से भूखा है और खाना खिलाने की गुजारिश करता है. यह सुनकर ज्यादातर लोग दया दिखाते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक महिला के पास जाता है और कहता है कि बहनजी, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खिला दीजिए. महिला उसका दर्द देखकर पिघल जाती है और शख्स पास में बैठे एक खाने वाले ठेले पर उसे लेकर जाता है.

श्रद्धालुओं की भावनाओं को भुनाकर तीन-चार लोगों ने नया स्टार्टअप क्रिएट किया, और शाम तक कई हज़ार रुपए बनाकर अपने घर जाते हैं।

प्रत्येक धार्मिक स्थल पर इसी तरह से फ्रॉड किया जाता है।

📍हर की पौड़ी, हरिद्वार pic.twitter.com/umUtOZc6w2 — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) November 8, 2025

महिला उस ठेलेवाले को 100 रुपये देती है और शख्स को खाना लेकर दे देती है. शख्स वहीं पास में बैठकर खाना शुरू करने का दिखावा करता है. वह रोटी तोड़ता है, थोड़ा सा सब्जी उठाता है, लेकिन खाता नहीं है. कुछ मिनट बाद जैसे ही वह महिला वहां से चली जाती है, वह आदमी धीरे-धीरे खड़ा होता है और वह खाना किसी और शख्स को दे देता है.

वीडियो बनाने वाले का दावा- हर दिन ठग जाते हैं हजारों रुपए

पास में खड़े एक युवक ने उसकी ये हरकत बार-बार देखी. उसने गौर किया कि यह व्यक्ति रोज यही तरीका अपनाता है. लोगों से खाना मंगवाता है, लेकिन खुद नहीं खाता. कभी वह खाना किसी और को दे देता है, तो कभी फेंक देता है. ऐसी हरकत करके शख्स शाम तक कई हजार रुपये कमा लेता है. यह केवल अकेला नहीं बल्कि इसके साथ तीन-चार लोग और ऐसे ही काम करते हैं.

जब यह बात युवक को अजीब लगी, तो उसने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी. वीडियो वायरल होते ही लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने लिखा कि जरूरतमंद बनकर लोगों की भावनाओं से खेलना बहुत गलत है. वहीं कुछ ने कहा कि यह इंसान शायद असली भूखा नहीं, बल्कि लोगों की सहानुभूति का फायदा उठा रहा है.